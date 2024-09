HP: l'AI arriva anche sulle stampanti, in produzione i nuovi device

HP ha recentemente introdotto una nuova funzionalità chiamata "Print AI", che segna un passo avanti nell'evoluzione delle sue stampanti. Questa tecnologia, descritta come la prima esperienza di stampa davvero intelligente per ambienti domestici, uffici e stampe di grande formato, si basa su un nuovo driver software in fase beta, il quale permette di ottimizzare la formattazione dei contenuti da stampare, adattandoli meglio al supporto cartaceo.

Una delle peculiarità più rilevanti di Print AI è la sua capacità di rilevare e filtrare contenuti indesiderati come annunci pubblicitari o testo proveniente da pagine web. Grazie a questa funzionalità, l'utente può stampare esclusivamente ciò che ritiene rilevante, eliminando gli elementi superflui. Questo permette non solo di risparmiare risorse come carta e inchiostro, ma anche di ridurre il tempo dedicato alla preparazione dei documenti da stampare. Sebbene tale funzione ricordi la modalità di lettura integrata in molti browser, HP la propone come una novità significativa, puntando sull’integrazione diretta con le stampanti.

HP: l'introduzione di Prin AI offre un modo più efficace di gestire le proprie stampe

Nonostante HP non abbia specificato esplicitamente l'uso dell'intelligenza artificiale nella descrizione di Print AI, alcuni degli strumenti di supporto e formattazione possono essere attivati tramite comandi vocali semplici. Questo lascia pensare che la tecnologia possa sfruttare, almeno in parte, modelli linguistici avanzati, anche se l’implementazione sembra più orientata alla promozione di servizi e prodotti aggiuntivi piuttosto che a una reale assistenza agli utenti.

In sostanza, Print AI offre agli utenti un modo più efficiente di gestire la stampa dei contenuti, garantendo una migliore gestione delle risorse e una maggiore personalizzazione. Tuttavia, il vero focus di questa novità sembra più legato a strategie di marketing piuttosto che a una rivoluzione tecnologica basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante questo, la funzionalità può risultare interessante per coloro che cercano una gestione più pratica e automatizzata dei documenti da stampare, senza l’ingombro di elementi non necessari.