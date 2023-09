Hostinger: l'host per il tuo sito web a soli 3,99€ al mese

L'host per il vostro sito web non è mai stato così economico con Hostinger, un servizio in grado di procurarvi un piano completo di tutte le funzionalità di gestione e protezione a soli 3,99€, grazie allo sconto del 75%.

Il piano Business consente di gestire fino a 100 siti web ed è protetto dai sistemi più all'avanguardia contro attacchi informatici più recenti.

Hostinger: cosa include il piano Business

Il piano Business di Hostinger consente innanzitutto di aumentare le prestazioni del proprio sito web, contribuendo a una miglior indicizzazione nei motori di ricerca. Permette di gestire un massimo di 100 siti web e offre un'archiviazione di ben 200GB su memoria NVMe. A essere inclusi sono inoltre un certificato SSL gratuito, email, dominio e larghezza di banda illimitati.

A essere gratis è anche il CDN, per l'ottimizzazione della cache in base alla posizione del visitatore. I file del sito web sono inoltre sottoposti a backup giornalieri, per prevenire qualsiasi perdita o modifica accidentale.

Hostinger fornisce WordPress gestito e ottimizzato per WooCommerce, oltre a una migrazione gratuita e automatica di un sito web già esistente su un altro host. Per aumentare ulteriormente la velocità, migliorando l'esperienza di navigazione, viene inoltre utilizzato LiteSpeed Cache, che accelera il sito con un'esclusiva cache al livello server. È anche inclusa la funzione di staging, dove è possibile provare in anteprima le modifiche apportate su una copia del sito, prima che la nuova versione venga resa disponibile online.

Il piano Business offre una protezione DDoS aumentata, insieme a un WAF (Web Application Firewall), protezione Cloudflare per i nameserver, uno scanner antimalware integrato e un pannello con cui gestire i privilegi degli account, per accessi sicuri. Non manca una protezione dominio gratuita WHOIS.

Scegliendo Hostinger potete contare su un supporto attivo 24 ore su 24 tutti i giorni, per qualsiasi evenienza. Se non siete soddisfatti, potrete richiedere un rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.