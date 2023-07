Hostinger fornisce tutto quello che serve al tuo sito web a soli 3,99€

Hostinger torna ancora una volta con uno sconto del 75%, con cui offre a soli 3,99€ un piano completo ed economico per la gestione del proprio sito web. L'offerta Business Web Hosting consente infatti di gestire un gran numero di siti web, nonché di beneficiare di un grande spazio sul web e di tutte le funzionalità di protezione del sito web contro le più recenti minacce.

Hostinger fornisce una piattaforma veloce, stabile e sicura, grazie a dei server presenti in tutto il mondo e all'impiego delle più recenti tecnologie in tutti gli ambiti. Scopriamo di cosa è possibile beneficiare sottoscrivendo il piano.

Hostinger: cosa offre il piano Business Web Hosting

Acquistando Business Web Hosting di Hostinger, sfruttando lo sconto del 75%, è possibile gestire fino a 100 siti web con un singolo account, senza costi aggiuntivi. Lo spazio web raggiunge i 200GB su memoria SSD, in modo da garantire il massimo delle prestazioni di caricamento. A ciò si aggiunge un dominio gratuito, dal valore di 9,99€, backup giornalieri, certificati SSL, email e CDN, per l'ottimizzazione del caricamento del sito web.

La sicurezza non è ovviamente un fattore meno importante, con una protezione fornita da Cloudflare contro gli attacchi DDoS e uno scanner malware incluso. I file sono inoltre sottoposti a backup automatici, in modo da prevenire qualsiasi perdita accidentale. Hostinger garantisce un'operatività del sito del 99,9%.

L'host fa anche uso dei sistemi più moderni in ambito di ottimizzazione dei siti. Lite Speed Web Server, insieme a soluzioni cache avanzate e Object Cache per WordPress, aiuteranno a ridurre fino a 3 volte i tempi di caricamento del sito web, in modo da garantire la miglior esperienza possibile agli utenti.

Se avete già un sito web e volete migrare su Hostinger l'operazione è gratuita! Fatelo usando lo strumento incluso per il trasferimento. Se si presentano dei problemi, il supporto vi aiuterà nella procedura in modo che questa sia completa entro 24 ore!

Abbonatevi ora con Hostinger e aumentate le prestazioni del vostro sito web.

