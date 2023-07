Hostinger: crea il tuo sito a poco prezzo, sconti fino al 75%

Se hai sempre desiderato creare un sito web tutto tuo ma i costi eccessivi ti frenano, allora c'è una promozione che non puoi perdere: Hostinger, uno dei leader nel settore del web hosting, ha lanciato un'offerta imperdibile che ti permette di dare vita al tuo progetto online a un prezzo concorrenziale.

Con Hostinger, puoi aderire a un piano di web hosting a soli 2,99 euro al mese, risparmiando fino al 75% rispetto al costo originale. Grazie a questa promozione, avrai anche tre mesi completamente gratuiti inclusi nel piano. Non solo potrai realizzare il tuo sito web a un prezzo irrisorio, ma avrai anche del tempo extra per svilupparlo e farlo crescere senza spese aggiuntive.

Tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano

Sottoscrivendo il piano di web hosting di Hostinger, otterrai una vasta gamma di funzionalità e risorse che ti permetteranno di avere un sito web professionale e di successo. Potrai gestire fino a 100 siti web, registrare gratuitamente il tuo dominio e avere una casella di posta elettronica aziendale professionale senza spendere un centesimo in più.

Hostinger offre spazio di archiviazione pari a 100 GB con memoria SSD, ma potrai contare anche su un certificato SSL gratuito per garantire la sicurezza del tuo sito web e beneficiare di larghezza di banda illimitata, per far crescere il tuo progetto online senza restrizioni o limiti. Hostinger ti offre anche backup settimanali gratuiti, per mantenere i tuoi dati sempre al sicuro da qualsiasi rischio o minaccia.

Con Hostinger avrai accesso a un potente costruttore di siti web che ti permetterà di lanciare il tuo progetto senza sforzi, anche se non hai esperienza nella creazione di siti web. Inoltre, grazie al pannello di controllo intuitivo di Hostinger, sarai in grado di gestire facilmente tutti gli aspetti del tuo sito web. E se hai già un sito web ospitato altrove e desideri trasferirlo su Hostinger, potrai usufruire gratuitamente dello strumento di migrazione automatica, che renderà il processo semplice e veloce in sole 24 ore.

Grazie a Hostinger e agli sconti fino al 75% e tre mesi gratuiti, potrai realizzare il tuo progetto online senza costi proibitivi. Approfitta di questa occasione per avere un hosting affidabile, una vasta gamma di funzionalità e un supporto esperto a portata di mano.

