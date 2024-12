Home Assistant presenta Voice PE: nuovo assistente "Hey Jarvis"

Home Assistant, una delle piattaforme open-source più utilizzate per la domotica, ha lanciato il suo primo assistente vocale dedicato: Voice PE. Questo dispositivo compatto, grande quanto una mano, rappresenta un’alternativa rispettosa della privacy rispetto ai tradizionali smart speaker offerti dai giganti tecnologici.

Voice PE è progettato per integrarsi perfettamente con Home Assistant, permettendo agli utenti di gestire con comandi vocali una vasta gamma di dispositivi smart, come luci, termostati e prese intelligenti. Una delle sue caratteristiche distintive è l’attivazione tramite il comando "Hey Jarvis", che offre un’interazione personalizzata senza fare affidamento su servizi cloud, garantendo così una maggiore tutela della privacy.

Il dispositivo è dotato di due microfoni e di un processore audio dedicato, che assicurano un’elevata qualità nel riconoscimento vocale. Per migliorare ulteriormente l’esperienza sonora, è possibile collegare un altoparlante esterno utilizzando il jack audio da 3,5 mm.

Voice PE: versatile e funzionale, ecco altri dettagli

La semplicità d’uso è un elemento centrale di Voice PE. L’interfaccia fisica include un pulsante rotante e un LED multicolore, consentendo di interagire con il dispositivo anche senza utilizzare la voce. Inoltre, grazie alla presenza di una porta Grove, il dispositivo può essere collegato a sensori e accessori aggiuntivi, espandendo le sue potenzialità in ambito domotico.

Per chi desidera funzionalità avanzate, Voice PE può essere integrato con modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT o Gemini, consentendo di gestire richieste complesse e rispondere a domande articolate. Tuttavia, anche senza queste integrazioni opzionali, Voice PE si dimostra un dispositivo versatile e altamente funzionale, ideale per la gestione di una casa intelligente.

Con questo lancio, Home Assistant si posiziona come un’alternativa innovativa e rispettosa della privacy nel panorama dei dispositivi smart, offrendo agli utenti un controllo semplice, intuitivo e sicuro dei loro ambienti domestici. Voice PE rappresenta un passo avanti significativo per chi cerca un’assistente vocale affidabile e non invasivo.