Grok AI sotto indagine UE: la Commissione esamina la conformità della piattaforma X al Digital Services Act

L’attenzione delle istituzioni europee si concentra ancora una volta sul mondo dell’intelligenza artificiale, con un nuovo caso che vede protagonista la piattaforma X e il suo avanzato chatbot Grok AI, sviluppato da Elon Musk.

La notizia è stata confermata dal portavoce per il Digitale della Commissione Europea, Thomas Regnier, che ha annunciato l’avvio di un’indagine ufficiale a seguito di una richiesta formale presentata dalla Polonia. L’obiettivo è chiaro: verificare la conformità della piattaforma X agli obblighi imposti dal Digital Services Act (DSA), con un focus specifico sulla gestione dei rischi derivanti dall’integrazione di sistemi di AI generativa.

La posizione della Commissione Europea

“Prendiamo molto sul serio questi potenziali problemi”. Con queste parole, Regnier ha sottolineato la determinazione della Commissione Europea nell’approfondire ogni aspetto relativo alla presenza di Grok AI all’interno di X.

Secondo il portavoce, la piattaforma ha la responsabilità di valutare e mitigare i rischi associati a tutti i suoi servizi, incluso il chatbot sviluppato da Elon Musk. La questione è tutt’altro che marginale: l’integrazione di una soluzione di intelligenza artificiale generativa in un social network di portata globale rappresenta una sfida inedita per i regolatori europei, che si trovano a dover bilanciare innovazione tecnologica e sicurezza degli utenti.

Tre aree critiche

Le preoccupazioni espresse dalle autorità polacche si concentrano su tre aree ritenute particolarmente critiche. In primo luogo, la possibilità che Grok AI possa facilitare la diffusione di disinformazione, alterando la percezione pubblica e compromettendo la qualità dell’informazione disponibile sulla piattaforma.

In secondo luogo, la tutela dei dati personali degli utenti, un tema che assume una rilevanza crescente nell’era della digitalizzazione e dell’automazione dei processi. Infine, la sicurezza degli utenti e la protezione da potenziali abusi, sia in termini di privacy che di esposizione a contenuti dannosi o manipolati.

Il ruolo del DSA

Il Digital Services Act si conferma, in questo contesto, come uno degli strumenti cardine della strategia digitale europea. Il DSA impone alle grandi piattaforme online una serie di obblighi stringenti in termini di trasparenza, responsabilità e prevenzione dei rischi sistemici.

Per quanto riguarda Grok AI, la Commissione Europea intende verificare se le misure preventive adottate da X siano effettivamente adeguate a fronteggiare le nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale generativa, o se sia necessario introdurre ulteriori interventi normativi. La questione della regolamentazione dell'AI diventa così centrale, con possibili ricadute su tutto il settore tecnologico europeo.