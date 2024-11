Grey's Anatomy 21 arriva su Disney+: quando esce e come vederla

Il Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle riapre le porte per una nuova attesisissima stagione. Su Disney+ arriva la 21ª stagione di Grey's Anatomy, il celebre medical drama di ABC ideato da Shonda Rhimes, che ha segnato un’epoca nella storia delle serie TV. A partire da 5,99€ al mese potrai goderti i nuovi episodi della serie: per attivare l'abbonamento non devi fare altro che andare sul sito di Disney+ e scegliere il piano che desideri.

Cosa aspettarsi dalla 21ª stagione di Grey's Anatomy e quando esce

La trama riprende esattamente da dove si era conclusa la 20ª stagione, con il conflitto legale tra Meredith e Catherine e le conseguenze dei licenziamenti per ritorsione. Non mancheranno colpi di scena, grandi ritorni, addii e segreti destinati a sconvolgere gli spettatori.

Nel cast ritroviamo volti noti come Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Jason George, Kim Raver, Chris Carmack, Anthony Hill, Alexis Floyd, Harry Shum Jr., Adelaide Kane e Niko Terho. La stagione vede anche l’ingresso di Sophia Bush come nuovo membro fisso. Tra i personaggi ricorrenti compaiono Scott Speedman, Debbie Allen, Natalie Morales, Kali Rocha, Jaicy Elliot, Dianne Doan, Floriana Lima e Michael Thomas Grant. Tra gli ospiti speciali spicca Jesse Williams. Tuttavia, la stagione segnerà gli addii di Midori Francis e Jake Borelli.

La 21ª stagione di Grey's Anatomy farà il suo debutto su Disney+ il 21 novembre 2024 con il primo episodio, e sarà composta da un totale di 18 puntate.

