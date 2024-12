Grammarly acquisisce la startup AI Coda Project

Grammarly, la startup nota soprattutto per il suo software di correzione di bozze basato sull'intelligenza artificiale, ha appena annunciato la sua intenzione di acquisire la piattaforma di produttività AI Coda Project Inc. e di assumere l'amministratore delegato di Coda, Shishir Mehrotra, come nuovo CEO di Grammarly. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda lo scorso martedì. Fondata nel 2009, Grammarly ha 40 milioni di utenti attivi ed è valutata 13 miliardi di dollari. Coda è stata invece valutata 1,4 miliardi di dollari dopo la sua raccolta fondi di serie D nel 2021. Nonostante l’interessante notizia, le due startup non hanno rivelato i termini finanziari del loro accordo.

Grammarly: l’assistente includerà suite di produttività e chat AI

Secondo Grammarly, l’aggiunta di strumenti e prodotti di Coda aiuterà a trasformare l'assistente AI della piattaforma in una "piattaforma di produttività AI". L'accordo darà ai clienti Grammarly accesso a nuove funzionalità, come la chat AI e una suite di produttività. L'attuale CEO di Grammarly, Rahul Roy-Chowdhury, ha affermato in una dichiarazione che si dimetterà dal suo ruolo. In futuro, quest’ultimo lavorerà al fianco del nuovo CEO come consulente. Con Coda Brain, l’assistente AI di Grammarly diverrà più intelligente e utile. Come riportato da Mehrota in un post del blog: "immagina un assistente che non solo fornisce suggerimenti e miglioramenti straordinari basati sui testi che analizza oggi, ma che ha anche connessioni, rispettose dei permessi, a tutti i tuoi altri sistemi (dalla tua email ai documenti, al CRM, ai tracker di progetti e molto altro)".

Inoltre, il prodotto principale di Coda, Coda Docs, verrà aggiornato con Grammarly Assistant. Sempre secondo Mehrotra: "nel lungo termine, intendiamo intrecciare il meglio di Coda e Grammarly. Combinerà la conoscenza della tua azienda, le funzionalità di chat AI generativa, una suite di produttività completa e centinaia di agenti per aiutarti a lavorare in modo più intelligente. Puntiamo a ridefinire la produttività per l'era dell'AI". Gli assistenti AI sono ormai sempre più accessibili per gli utenti. L'acquisizione di Coda aiuterà quindi Grammarly a posizionarsi meglio per competere con le aziende che creano strumenti AI per la scrittura e la produttività.