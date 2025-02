GPT Pilot non genera codice ma intere applicazioni

GPT Pilot è un progetto open source che permette di testare i modelli linguistici nella generazione di applicazioni complete e pronte per la produzione. Il tutto con il contributo e la supervisione degli sviluppatori. A differenza di strumenti che si limitano a generare frammenti di codice, GPT Pilot si propone di realizzare intere applicazioni gestendo sia la scrittura dei sorgenti che il processo di sviluppo.

Funzionalità principali di GPT Pilot

GPT Pilot è stato pensato per collaborare con gli sviluppatori nella creazione delle applicazioni. Il processo inizia con la definizione del nome e della descrizione di un progetto. Fatto questo intervengono una serie di agenti specializzati in diverse fasi dello sviluppo:

Specification Writer : formula delle domande per comprendere meglio i requisiti dell'applicazione.

: formula delle domande per comprendere meglio i requisiti dell'applicazione. Architect : definisce le tecnologie da utilizzare e verifica la loro disponibilità nel sistema.

: definisce le tecnologie da utilizzare e verifica la loro disponibilità nel sistema. Tech Lead : suddivide lo sviluppo in compiti specifici per il "Developer".

: suddivide lo sviluppo in compiti specifici per il "Developer". Developer : descrive le modifiche necessarie per ciascun task.

: descrive le modifiche necessarie per ciascun task. Code Monkey : implementa le modifiche nel codice.

: implementa le modifiche nel codice. Reviewer : esamina ogni passaggio e, se necessario, richiede delle correzioni.

: esamina ogni passaggio e, se necessario, richiede delle correzioni. Troubleshooter: elabora feedback quando si presentano problemi.

Si tratta quindi di un approccio strutturato che consente di gestire la maggior parte del processo di sviluppo con l'AI. Gli sviluppatori hanno invece il compito di supervisionare il processo e di intervenire nelle fasi critiche.

GPT Pilot è inoltre la tecnologia di base per Pythagora di Visual Studio Code. L'estensione offre un assistente AI per gli sviluppatori in grado di scrivere funzionalità complete, eseguire debug, discutere di eventuali problemi e richiedere revisioni.

Prerequisiti e attivazione

Per utilizzare il tool è necessario disporre di Python 3.9 o versioni successive. Gli utenti di Visual Studio Code possono installare Pythagora per un'esperienza più integrata. In alternativa è possibile utilizzare la CLI seguendo i passaggi elencati di seguito.

Clonare il repository:

git clone https://github.com/Pythagora-io/gpt-pilot.git cd gpt-pilot

Creare e attivare un ambiente virtuale:

python3 -m venv venv source venv/bin/activate # Su Windows: venv\Scripts\activate

Installare le dipendenze:

pip install -r requirements.txt

Configurare il file config.json con le chiavi API e le impostazioni del database per poi avviare GPT Pilot in questo modo:

python main.py

Tutto il codice generato verrà salvato in workspace all'interno di una sottocartella con il nome dell'applicazione specificata.