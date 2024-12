GPT-5 di OpenAI subisce un nuovo rallentamento nello sviluppo

Gli sforzi di OpenAI per sviluppare il suo prossimo modello principale, GPT-5, sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia, con risultati che non giustificano ancora gli enormi costi. A rivelarlo è un nuovo report pubblicato recentemente dal Wall Street Journal. Tale notizia non è comunque una novità, ma conferma quanto precedentemente rivelato da un rapporto pubblicato dalla redazione del The Information che suggeriva che OpenAI sta cercando nuove strategie poiché GPT-5 potrebbe non rappresentare un balzo in avanti così grande come i modelli precedenti. L'articolo del WSJ include però ulteriori dettagli sullo sviluppo di 18 mesi di questo nuovo modello, il cui nome in codice è Project Orion.

GPT-5: utilizzati dati sintetici e creati nuovi dati per addestrare il modello

OpenAI avrebbe completato almeno due grandi sessioni di training, che mirano a migliorare un modello addestrandolo su enormi quantità di dati. Una sessione di training iniziale è andata più lentamente del previsto. Ciò suggerisce che una sessione più ampia sarebbe stata sia dispendiosa in termini di tempo che di denaro. Inoltre, anche se GPT-5 può funzionare meglio dei suoi predecessori, non è ancora abbastanza avanzato da giustificare il costo di mantenimento del modello in esecuzione. Il WSJ riporta anche che, anziché basarsi solo su dati disponibili al pubblico e accordi di licenza, OpenAI ha anche assunto persone per creare nuovi dati scrivendo codice o risolvendo problemi matematici. Sta anche utilizzando dati sintetici creati da un altro dei suoi modelli, o1.

Secondo le fonti del WSJ, il rilascio di GPT-5 era inizialmente previsto per la metà del 2024. Tuttavia, ad oggi il progetto Orion sembra ancora essere in alto mare. Non è ancora chiaro se GPT-5 farà il suo debutto nei primi mesi del 2025 o bisognerà attendere più tempo prima che gli utenti possano testarlo. Tuttavia, se si considera che gli ultimi modelli di Google sono già in grado di superare nei benchmark i GPT-4o e o1, è probabile che OpenAI acceleri lo sviluppo del suo nuovo modello, in modo da non restare indietro rispetto a Big G.