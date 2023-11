GoPro HERO12 Black torna al minimo storico su Amazon (anche in 5 rate)

A sorpresa la GoPro HERO12 Black torna in offerta al minimo storico su Amazon, per effetto del 13% di sconto sul prezzo consigliato di 449,99€. Il nuovo prezzo di vendita è 389,90€, appena 90 centesimi in più sopra il prezzo più basso di sempre registrato in occasione della Settimana del Black Friday. Ecco il link all'offerta.

HERO12 Black è la miglior fotocamera sportiva HERO. Il suo fiore all'occhiello è il supporto alla tecnologia HDR anche per i video in 5,3K e 4K, oltre alla stabilizzazione HyperSmooth 6.0 aggiornata.

GoPro HERO12 Black a 389,90€ sul sito di Amazon

La videocamera HERO12 Black di GoPro raggiunge un nuovo livello di impermeabilità e robustezza rispetto alla precedente generazione. Quest'anno, infatti, è impermeabile fino a 10 metri di profondità, oltre che essere resistente al 100% a fango, neve e acqua.

Un altro passo in avanti rispetto al modello HERO11 Black è il supporto alla tecnologia HDR per video fino a 5,3K. Si tratta di un'opzione indispensabile per poter girare scene grandiose in zone ombreggiate e in ambienti molto luminosi.

All'interno della confezione sono inclusi un supporto adesivo curvo, la fibbia di montaggio (più le viti di fissaggio), una Batteria Enduro e un cavo USB-C.

GoPro Hero12 Black è in offerta a 389,90€ sul sito di Amazon. In più, essendo un articolo venduto e spedito da Amazon in persona, puoi beneficiare delle spese di spedizione gratuite in qualità di cliente Premium, nonché del pagamento in 5 rate a interessi zero da 77,98€ al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.