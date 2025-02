Goose: AI coding agent open source

Goose è un agente AI rilasciato sotto licenza open source che è stato concepito per supportare gli sviluppatori nell'automazione di attività complesse legate alla programmazione. Non si limita quindi alla semplice generazione di codice. Esso consente anche di testare sorgenti in modo flessibile, adattandosi a diversi modelli linguistici scelti dagli utilizzatori.

Cosa si può fare con Goose

Goose ha il vantaggio di essere un agente che può operare localmente. In questo modo gli sviluppatori hanno un controllo completo sul processo di automazione, senza la necessità di dipendere da servizi Cloud esterni per accedere alle funzionalità di AI. Si tratta quindi di una soluzione ideale per tutti gli ambienti in cui la sicurezza e la riservatezza dei dati rappresentano una priorità.

L'architettura aperta permette di estendere e personalizzare Groose in base ad esigenze specifiche, con in più il vantaggio della possibile integrazione con server MCP (Model Context Protocol) esterni o API per ampliare ulteriormente le funzionalità di base.

Come anticipato, Goose non si limita a suggerire codice. È infatti in grado di eseguire in modo autonomo diverse attività gestendo operazioni come il debugging e il deployment. Gli sviluppatori possono quindi delegare all'agente compiti ripetitivi o complessi concentrandosi su aspetti più creativi del proprio lavoro.

Installazione dell'Agente AI

La procedura di installazione di Goose consente un'integrazione molto rapida nei flussi di lavoro preesistenti. L'interfaccia a riga di comando di Goose (Goose CLI) funziona ad oggi su sistemi macOS e Linux e supporta sia le architetture ARM che x86. L'app Desktop per macOS non è attualmente compatibile con x86. Su Windows, Goose CLI può essere eseguito invece tramite WSL (Windows Subsystem for Linux).

Al primo utilizzo di Goose verrà richiesto di selezionare un provider e di inserire la propria API key. Tra quelli supportati vi sono tutti i più popolari tra cui OpenAI e Anthropic. Per il momento le prestazioni migliori sono state ottenute con Claude 3.5 "Sonnet" e GPT-4o.