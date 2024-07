Google Wallet: una nuova scorciatoia per impostazioni rapide

Google Wallet sta testando una nuova e potenzialmente confusa scorciatoia nelle Impostazioni rapide, pensata per semplificare l'accesso all'app di pagamento. Vi è mai capitato di trovarvi alla cassa cercando goffamente l'app di pagamento mentre la fila dietro di voi si allunga?

Questa nuova funzionalità potrebbe risolvere il problema. Tuttavia, non si tratta della scorciatoia attualmente conosciuta come "Accesso rapido al Wallet", implementata a livello di sistema e la cui presenza dipende dal produttore del vostro smartphone.

La nuova scorciatoia, scoperta tramite un teardown dell'APK della versione 24.26.650309275 di Google Wallet, sembra essere indipendente da quella di sistema. Un semplice tocco aprirà l'app Wallet, mentre un tocco prolungato mostrerà le informazioni dell'app. Questo approccio potrebbe risultare utile in situazioni specifiche, ma appare insolito per Google offrire soluzioni parallele che potrebbero bypassare le scelte dei produttori di smartphone.

Semplificazione o ulteriore complicazione?

L'attuale scorciatoia "Accesso rapido al Wallet" è implementata a livello di sistema, il che significa che la sua disponibilità e funzionamento dipendono dal produttore del dispositivo. Ad esempio, in alcuni paesi come l'India, la tile potrebbe essere presente ma non utilizzabile, limitando l'accesso rapido a Google Wallet.

Questa nuova scorciatoia potrebbe essere vista come un tentativo di Google di rendere il proprio servizio di pagamento più accessibile, ma introduce ulteriori complicazioni in un ecosistema già confuso. L'approccio di Google ai pagamenti mobili è spesso frainteso, con utenti che confondono Google Pay e Google Wallet. Aggiungere un'altra scorciatoia potrebbe aumentare questa confusione, anziché semplificare l'esperienza dell'utente.

Resta da vedere se questa nuova tile verrà mai resa pubblica o se rimarrà solo un esperimento degli sviluppatori. La mossa potrebbe essere un tentativo di superare le limitazioni imposte dai produttori di dispositivi, offrendo agli utenti un accesso diretto a Google Wallet indipendentemente dalle scelte dell'OEM. Tuttavia, l'introduzione di questa scorciatoia parallela potrebbe risultare una mossa poco tipica per Google, conosciuta per la coerenza e l'integrazione delle sue soluzioni.