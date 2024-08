Google Wallet: un portafogli digitale sempre più completo

Google Wallet si sta evolvendo per diventare un portafoglio digitale sempre più completo e versatile. L'ultima innovazione introdotta dalla piattaforma riguarda la possibilità di convertire quasi qualsiasi tipo di documento in un pass digitale, direttamente utilizzabile dall'app. Questa nuova funzionalità rappresenta un importante passo avanti nella gestione digitale dei documenti personali, rendendo Google Wallet uno strumento ancora più utile e indispensabile per gli utenti.

Fino a poco tempo fa, Google Wallet consentiva solo l'aggiunta di pass semplici, come quelli per eventi, biglietti aerei o carte fedeltà, attraverso la scansione di un codice a barre o di un codice QR. Tuttavia, grazie all'introduzione dell'intelligenza artificiale, l'app è ora in grado di creare pass digitali per una vasta gamma di documenti.

Questo include carte d'identità, passaporti, carte fedeltà, tessere della biblioteca, e molti altri tipi di documenti. Questa capacità di digitalizzare e organizzare vari tipi di documenti in un unico spazio digitale rende Google Wallet una soluzione estremamente versatile.

Nuove categorie e catalogazione dei documenti: Google Wallet si aggiorna

Per utilizzare questa nuova funzione, gli utenti devono semplicemente accedere all'opzione "Altro" nella schermata di aggiunta di un pass all'interno dell'app. Dopo aver concesso l'autorizzazione a Google per elaborare le informazioni sensibili contenute nel documento, è sufficiente scattare una foto del documento.

L'app, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, lo convertirà automaticamente in un pass digitale. Inoltre, Google Wallet organizza i pass creati in categorie specifiche, come pass privato, pass sanitario o patente di guida, facilitando così la gestione e l'accesso rapido ai propri documenti.

Questa nuova funzionalità è attualmente in fase di distribuzione e dovrebbe essere disponibile su un numero sempre crescente di dispositivi Android nel prossimo futuro. L'obiettivo di Google è di rendere Wallet un punto di riferimento per la gestione dei documenti digitali, semplificando l'esperienza dell'utente e migliorando la sicurezza delle informazioni sensibili.