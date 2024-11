Google Vids è finalmente disponibile per i clienti Workspace

Google ha lanciato ufficialmente Google Vids, una nuova applicazione per i clienti di Google Workspace, dopo mesi di test e un annuncio iniziale avvenuto ad aprile. Con Vids, Google amplia la sua suite di strumenti collaborativi, aggiungendolo a servizi già popolari come Gmail, Calendario, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Chat e Meet. Riconoscibile per l'icona viola a forma di documento video, Google Vids è accessibile direttamente dal web tramite la piattaforma di Google Drive.

L'obiettivo di Google Vids è supportare team aziendali che operano in settori come assistenza clienti, formazione, gestione progetti e marketing, permettendo loro di creare contenuti video in modo semplice, anche senza esperienza specifica nel montaggio video.

Ecco alcuni esempi di utilizzo dell'app:

Supporto clienti : i team possono realizzare video esplicativi per accompagnare le guide scritte, migliorando così l'esperienza degli utenti.

: i team possono realizzare video esplicativi per accompagnare le guide scritte, migliorando così l'esperienza degli utenti. Comunicazione interna : i dirigenti possono registrare video messaggi per aggiornare l'intera azienda su novità e obiettivi.

: i dirigenti possono registrare video messaggi per aggiornare l'intera azienda su novità e obiettivi. Formazione e sviluppo : gli addetti alla formazione possono usare Google Vids per distribuire corsi e tutorial a numerosi dipendenti.

: gli addetti alla formazione possono usare Google Vids per distribuire corsi e tutorial a numerosi dipendenti. Marketing : gli specialisti di marketing possono creare e condividere resoconti di campagne ed eventi all'interno dell'organizzazione.

: gli specialisti di marketing possono creare e condividere resoconti di campagne ed eventi all'interno dell'organizzazione. Gestione progetti: i team di progetto possono utilizzare l'app per fornire aggiornamenti sulle riunioni e riassumere i progressi.

L'integrazione tra Google Vids e Gemini

Una componente chiave di Google Vids è Gemini, l'intelligenza artificiale di Google. Grazie a Gemini, l'app può creare automaticamente uno storyboard basato su suggerimenti forniti dall'utente e su documenti presenti in Google Drive. Dopo aver selezionato uno stile visivo, Google Vids inserisce in modo automatico immagini, video stock e musica, e genera anche una bozza di script che può essere letta da una voce artificiale o registrata dal vivo tramite un teleprompter integrato.

Per gli utenti che preferiscono un maggiore controllo creativo, Vids offre una varietà di modelli predefiniti, simili a quelli di Google Presentazioni. La creazione di video è disponibile per alcune edizioni specifiche di Google Workspace e per chi ha sottoscritto l'add-on Gemini, mentre la visualizzazione e la collaborazione sono aperte a tutti gli utenti di Workspace.

Nel corso delle prossime settimane, Google Vids sarà reso disponibile per i piani Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard e Plus, oltre che per i clienti Education Plus e quelli che hanno l'add-on Gemini. Fino alla fine del 2025, alcune funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come la generazione di script, rimozione di sfondi e creazione di immagini, saranno offerte gratuitamente. A partire dal 2026, potrebbero essere introdotti dei limiti di utilizzo, ma gli utenti saranno informati anticipatamente di eventuali cambiamenti.