Google TV: i canali gratuiti cambiano denominazione: "Freeplay"

Google TV ha recentemente introdotto una nuova sezione chiamata "Freeplay", dedicata alla raccolta di canali gratuiti supportati da pubblicità. Questa nuova funzionalità è in fase di distribuzione su dispositivi Google TV, come Chromecast e alcuni modelli di televisori prodotti da TCL, Hisense e altri marchi.

In passato, i canali gratuiti erano accessibili tramite la scheda "Live" della home page di Google TV, ma con il lancio del marchio "Freeplay", Google sembra intenzionata a dare maggiore visibilità a questa offerta. Si ipotizza, inoltre, che in futuro la piattaforma possa includere anche film on-demand gratuiti disponibili su YouTube, ampliando così la gamma di contenuti accessibili agli utenti.

Attualmente, "Freeplay" mette a disposizione un'ampia selezione di canali gratuiti, spaziando da film e serie TV a notizie e sport. Questa novità è particolarmente interessante per gli utenti che desiderano ridurre le spese relative agli abbonamenti dei servizi di streaming, offrendo un'alternativa gratuita e sostenuta dalla pubblicità.

"Freeplay" è attualmente disponibile solamente negli Stati Uniti

Al momento, la sezione "Freeplay" è disponibile esclusivamente per gli utenti negli Stati Uniti, e non ci sono ancora notizie precise su quando potrebbe essere lanciata in altre aree geografiche. Tuttavia, è probabile che, nel tempo, questa funzione verrà resa accessibile anche in altre regioni del mondo, vista la crescente attenzione verso i contenuti gratuiti.

Nonostante il lancio di "Freeplay" rappresenti un'aggiunta positiva per molti, alcuni utenti hanno segnalato problemi tecnici con l'app Google TV subito dopo l'introduzione della nuova funzione. Google è già al lavoro per risolvere questi inconvenienti e garantire un’esperienza più stabile e piacevole per tutti i suoi utenti.

"Freeplay" rappresenta un'importante evoluzione dell'offerta di Google TV, portando una vasta gamma di canali gratuiti direttamente sulla piattaforma. Con il continuo sviluppo di questa nuova sezione, è probabile che l’offerta di contenuti gratuiti continui a espandersi nel prossimo futuro, migliorando ulteriormente l'esperienza utente.