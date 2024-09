Google TV cambia look: nuovo design e nuova interfaccia utente

Google TV sta apportando importanti modifiche all'aspetto della sua app mobile per Android, con un nuovo design che abbandona la barra di ricerca a tutta larghezza in favore di un'interfaccia più snella e coinvolgente.

In passato, la barra di ricerca era una componente costante dell'app, insieme a un pulsante per l'input vocale e al selettore dell'account. Con il nuovo aggiornamento, la barra è stata sostituita da una semplice icona di lente d'ingrandimento posizionata accanto all'avatar del profilo dell'utente.

Questa scelta estetica offre un'interfaccia più pulita e moderna, migliorando l'esperienza visiva soprattutto per chi utilizza dispositivi con schermi più ampi, come il Pixel Fold. L'app appare così meno ingombrante e più adattabile, con un look che facilita la navigazione senza compromettere la funzionalità.

Il rollout di questa nuova interfaccia sta avvenendo in maniera graduale

Inoltre, il processo di ricerca è stato rinnovato: una volta avviata la ricerca tramite la nuova icona, viene visualizzata una griglia di generi come "Azione", "Animazione" e "Commedia". Selezionando uno di questi generi, l'utente viene indirizzato a una pagina dedicata con più caroselli di contenuti, una novità che non esisteva nel design precedente. Questa aggiunta rende più immediato e intuitivo il processo di esplorazione dei contenuti, permettendo agli utenti di trovare facilmente film e serie TV che corrispondono ai loro gusti.

Attualmente, questa nuova interfaccia è in fase di distribuzione tramite aggiornamenti lato server, il che significa che non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Il rollout sta avvenendo in modo graduale, e si prevede che nei prossimi giorni e settimane sempre più dispositivi avranno accesso a questa versione aggiornata dell'app Google TV.

Il cambiamento nell'interfaccia di Google TV rappresenta un passo verso una maggiore semplicità e un'esperienza più immersiva, mantenendo le stesse funzionalità di base ma presentandole in un modo più elegante e piacevole per l'utente finale.