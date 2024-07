Google Store migliora l'assistenza per Pixel, Smart Home e Fitbit

Il Google Store degli Stati Uniti sta migliorando l'assistenza post-acquisto per i prodotti Pixel, Smart Home e Fitbit, a seguito delle recenti offerte lanciate in concomitanza con il Prime Day americano. Questa nuova iniziativa mira a fornire un supporto più diretto e specifico per gli utenti.

In precedenza, il sito del Google Store presentava un pulsante "?" accanto alle sezioni di ricerca, shopping e profilo utente, che conduceva a una pagina di supporto generica trattante solo acquisti, pagamenti e consegne.

Questa pagina è ancora disponibile a livello internazionale. La novità consiste nell'introduzione di una sezione "Supporto" situata accanto alle categorie di prodotto come telefoni, auricolari, tablet, smartwatch e tracker, smart home e accessori, oltre alle offerte. Sui dispositivi mobili, questa sezione è accompagnata dal logo "G".

Assistenza disponibile per diverse categorie

Cliccando su "Supporto", si accede a una nuova pagina denominata "Assistenza Google Hardware - Siamo qui per aiutarti". La pagina iniziale offre collegamenti rapidi a funzioni come "Avvia una riparazione", "Gestisci ordini" e "Assistenza acquisti".

Google ha inoltre suddiviso l'assistenza in diverse categorie: Pixel Phone, Pixel Buds, Pixel Tablet, Pixel Watch, Fitbit e Smart Home, con ulteriori filtri per specifici prodotti come l'app Home, termostato Nest, speaker e display Nest, videocamere e campanelli Nest, Nest WiFi, serratura, rilevatore di fumo e CO e Chromecast.

Ogni categoria rimanda a pagine con link ai problemi più comuni e agli articoli di supporto Google esistenti. Toccando un link, le risorse si aprono in una finestra mobile. Ad esempio, per i telefoni Pixel, gli utenti possono accedere a informazioni su risoluzione dei problemi comuni, guide, simulatore Pixel, finanziamento del dispositivo, strumento di verifica compatibilità Nest, Preferred Care (servizio di assistenza Pixel), guida alla configurazione di Pixel, informazioni sul dispositivo su YouTube e appuntamenti di persona per assistenza.

Un ulteriore miglioramento dell'assistenza include la possibilità di contattare il supporto tramite chat o telefono per le categorie di acquisti e ordini, Pixel Phone, Pixel Watch, Smart Home, Pixel Tablet, Pixel Buds e Fitbit.