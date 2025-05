Google Stitch: il nuovo strumento AI per il design UI che rivoluziona lo sviluppo

La progettazione delle interfacce utente si rinnova grazie all'introduzione di Google Stitch, la nuova piattaforma presentata durante il Google I/O 2025. Questo strumento, sviluppato nei laboratori di Google Labs, promette di trasformare i concept in codice funzionante in pochi click, abbattendo le barriere tra creatività e implementazione tecnica.

Un ponte tra design e sviluppo

Con Google Stitch, gli utenti possono caricare descrizioni testuali o immagini come schizzi e wireframe, che vengono poi trasformati in design UI completi e pronti all’uso. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini 2.5 Pro, lo strumento offre un’esperienza altamente personalizzabile: è possibile specificare dettagli come palette cromatiche o tipologia di esperienza desiderata per ottenere un’interfaccia visiva precisa e accattivante.

La flessibilità è il punto di forza di Stitch. Una volta generato il design, l’utente può perfezionarlo direttamente all’interno della piattaforma fino a raggiungere il risultato desiderato, eliminando la necessità di strumenti esterni.

Dal concept al prodotto finito

Una volta completata la fase di progettazione, Google Stitch offre due opzioni principali:

esportazione diretta su Figma, consentendo ai team di design di collaborare e perfezionare ulteriormente il progetto.

Generazione automatica di codice front-end, pronto per essere implementato dagli sviluppatori.

Questa doppia funzionalità rende Stitch una soluzione versatile, ideale sia per designer che per sviluppatori, semplificando il processo di creazione e accelerando il time-to-market.

Un posizionamento strategico

Rispetto ad altre piattaforme come v0 di Vercel, Stitch si distingue per il suo approccio olistico. Mentre v0 si focalizza sulla conversione di design esistenti in codice, Stitch permette di partire direttamente dalla fase concettuale, rendendolo un punto di riferimento tra gli AI design tools.

Gli utenti interessati possono testare lo strumento visitando il sito ufficiale all’indirizzo stitch.withgoogle.com.

Accelerare il time-to-market

Con questa innovazione, Google consolida il suo impegno nell’offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Google Stitch non solo semplifica i processi di progettazione e sviluppo, ma li rende anche più accessibili e veloci. La possibilità di iterare rapidamente e ottenere risultati concreti rappresenta un vantaggio competitivo significativo per team di ogni dimensione, contribuendo a ridurre drasticamente i tempi di realizzazione delle applicazioni.