Google: risultati basati sull’AI promuovono malware e truffe

All’inizio del mese, Google ha iniziato a implementare una nuova funzionalità chiamata Google Search Generative Experience (SGE) nei suoi risultati di ricerca. Questa fornisce riepiloghi rapidi generati dall’intelligenza artificiale per le query di ricerca, inclusi consigli su altri siti da visitare correlati alla query. Tuttavia, come ha notato per la prima volta la consulente SEO, Lily Ray, SGE di Google consiglia siti spam o dannosi nelle sue risposte alle conversazioni, rendendo più facile per gli utenti cadere nelle truffe. Come notato dai colleghi di BleepingComputer, i siti promossi da SGE utilizzano il TLD .online, gli stessi modelli HTML e siti per eseguire reindirizzamenti. Ciò indica che fanno tutti parte della stessa campagna di avvelenamento da SEO che ha permesso loro di far parte dell’indice di Google. Quando gli utenti cliccano sul sito nei risultati di ricerca di Google, questi subiscono vari reindirizzamenti fino a raggiungere un sito truffa.

OH GOOD. SGE WILL EVEN RECOMMEND THE SPAM SITES AS PART OF THE ANSWER. pic.twitter.com/wqgFFXqbMB — Lily Ray 😏 (@lilyraynyc) March 22, 2024

Google: come rimuovere l’invio delle notifiche dei siti truffa

Le notifiche del browser sono una tattica comune utilizzata dai truffatori per inviare agli utenti una raffica di annunci indesiderati. Queste arrivano direttamente sul desktop del sistema operativo, anche quando non sei sul sito web. Una volta iscritti alle notifiche, gli utenti ricevono spam con annunci di truffe di affiliazione del supporto tecnico, falsi regali e altri siti indesiderati. Ciò che rende tutto questo più complicato è il modo in cui l’intelligenza artificiale di Google risponde alle query di ricerca in un tono colloquiale. Gli utenti vengono infatti spinti a visitare i siti web per ulteriori informazioni. Poiché SGE si collega a siti web all'interno delle risposte, ciò può far sembrare i siti dannosi più credibili e affidabili. Non è ancora chiaro come questi siti dannosi stiano entrando negli algoritmi di ricerca basati sull’intelligenza artificiale di Google. Tuttavia, al momento è bene evitare di cliccare sui link proposti.

Gli utenti che hanno inavvertitamente effettuato l’iscrizione alle notifiche spam possono annullarle in modo semplice. Basta accedere alle impostazioni di Chrome, cliccare su “Privacy e sicurezza”, “Impostazioni del sito” e poi “Notifiche”. Nella sezione “Possono inviare notifiche”, basta cliccare sui tre puntini accanto al nome del sito e poi cliccare “Rimuovi”. Fatto ciò, il sito dannoso non potrà più inviare le sue notifiche.