Google promuove nuovi strumenti AI per le imprese

Vertex AI, la piattaforma di sviluppo di Google Cloud che consente alle aziende di creare servizi utilizzando l'apprendimento automatico di Google e modelli linguistici di grandi dimensioni, sta ottenendo nuove funzionalità per aiutare a impedire che app e servizi forniscano informazioni imprecise. A maggio, Big G aveva rilasciato Grounding with Google Search di Vertex AI, che consente ai modelli di recuperare informazioni in tempo reale da Internet. Adesso l’azienda annunciato che i clienti potranno migliorare i risultati dei propri servizi di intelligenza artificiale con set di dati specializzati di terze parti.

Google afferma che il servizio utilizzerà dati di fornitori come Moody’s, MSCI, Thomson Reuters e ZoomInfo. Inoltre, il collegamento con set di dati di terze parti sarà disponibile nel “terzo trimestre di quest’anno”. Questa è una delle numerose nuove funzionalità che Google sta sviluppando per incoraggiare le organizzazioni ad adottare le sue esperienze di AI “pronte per l’impresa”. Ciò dovrebbe ridurre la frequenza con cui i modelli forniscono informazioni fuorvianti o imprecise.

Google: in arrivo anche le funzionalità AI high-fidelity mode e recupero dinamico

Un’altra novità è la “high-fidelity mode”. Questa consente alle organizzazioni di reperire informazioni per gli output generati dai propri set di dati aziendali invece che dalla banca di conoscenze di Gemini. La high-fidelity mode è basata su una versione specializzata di Gemini 1.5 Flash ed è ora disponibile in anteprima tramite lo strumento Experiment di Vertex AI. Anche la ricerca vettoriale, che consente agli utenti di trovare immagini facendo riferimento a grafici simili, verrà ampliata per supportare la ricerca ibrida. L'aggiornamento è già disponibile in anteprima pubblica. Questo consente di abbinare le ricerche basate su vettori a ricerche di keyword basate su testo per migliorare la precisione.

Grounding with Google Search fornirà presto anche una funzione di “recupero dinamico”. Questa seleziona automaticamente se le informazioni devono provenire dai set di dati stabiliti da Gemini o da Ricerca Google per richieste che potrebbero richiedere risorse aggiornate frequentemente. La capacità di avere un maggiore controllo su dove i modelli di intelligenza artificiale di Google traggono le loro informazioni è molto utile. Questa potrebbe infatti aiutare a migliorare la scarsa reputazione che le funzionalità AI di Google hanno guadagnato finora. Com’è noto, l’azienda ha recentemente siglato un accordo per accedere ai dati di Reddit per la formazione sull'intelligenza artificiale a febbraio. Tuttavia, la funzione Panoramiche AI è stata derisa per aver fornito consigli bizzarri basati su vecchi post di Reddit, come l'aggiunta della colla alla pizza.