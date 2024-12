Google Play Store: addio alla condivisione diretta delle app

Google ha recentemente avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per il Play Store, che porta con sé alcune modifiche grafiche, in particolare nella sezione di ricerca di app e giochi. Tuttavia, una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti sta per essere rimossa: la condivisione diretta delle app.

Questa funzione, introdotta tempo fa e basata sulla tecnologia Nearby Share, consentiva agli utenti Android di trasferire app e giochi tra dispositivi in modo veloce, senza bisogno di una connessione a Internet. Il processo era piuttosto semplice: bastava accedere al Play Store, selezionare il proprio profilo utente, entrare nella sezione "Gestisci app e dispositivi" e poi cliccare su “Condividi app”.

È importante precisare che questa funzionalità era limitata esclusivamente alle applicazioni e ai giochi gratuiti; non era quindi possibile utilizzarla per condividere contenuti a pagamento o quelli che richiedevano licenze specifiche. Inoltre, affinché il trasferimento avvenisse correttamente, era necessario che entrambi i dispositivi avessero attivato Nearby Share e fossero dotati dell’ultima versione aggiornata del Play Store.

La nuova funzione arriva con la versione 44.1 del Play Store

Con il rilascio della versione 44.1 del Play Store, Google ha ufficializzato la rimozione di questa funzione. Tuttavia, la modifica non sarà immediata: il processo di eliminazione potrebbe richiedere diverse settimane o addirittura mesi per essere completato su tutti i dispositivi. Al momento, infatti, la condivisione diretta risulta ancora operativa per molti utenti.

Fortunatamente, esistono delle alternative valide per chi desidera continuare a condividere app e giochi su Android. Un’opzione efficace è rappresentata dall’applicazione “File di Google”, che offre un sistema di trasferimento simile. Per utilizzarla, è sufficiente aprire l’app, entrare nella sezione “Categorie”, selezionare la voce “App”, scegliere l’applicazione da condividere tramite il menu a tendina e avviare il trasferimento.

Anche se l’eliminazione della condivisione diretta di app dal Play Store rappresenta un cambiamento significativo, gli utenti Android hanno ancora a disposizione strumenti alternativi che garantiscono la stessa facilità e velocità per trasferire applicazioni e giochi tra dispositivi.