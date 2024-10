Google Play evidenzierà le app ottimizzate per tablet e auto

Le auto di oggi sono high-tech e hanno molti meno pulsanti di una volta. Al centro c'è invece un grande tablet, con pochi o nessun pulsante. Il tablet può essere utilizzato non solo per controllare le funzioni essenziali dell'auto, ma anche per eseguire varie app tramite Android Auto o Android Automotive. Gli utenti possono utilizzare app di navigazione o app di streaming musicale per avere un'esperienza di guida piacevole. Tuttavia, poiché la console centrale delle auto odierne è praticamente un tablet, dovrebbe anche essere in grado di eseguire app standard che normalmente eseguiresti su un normale tablet Android. A questo proposito, Big G potrebbe presto iniziare a evidenziare le app nel Google Play che sono compatibili con tablet e auto.

In un nuovo post APK Teardown, è stata individuata una stringa nella versione 43.0.18-31 del Google Play che renderà più facile per gli utenti identificare le app ottimizzate per le auto. La stringa riporta la frase: “questa app è stata progettata per tablet ed è compatibile con la tua auto”.

Google Play: presto più app compatibili con Android Auto

Come notato da Android Authority, questa potrebbe essere una parte del programma di app mobili Car-ready di Google annunciato all'evento Google I/O 2024. L’azienda potrebbe portare più app per auto in base a tre livelli. Il primo riguarda le app specificamente progettate per adattarsi all'hardware delle auto e ottimizzate per diversi schermi e modalità di guida o parcheggio. Il secondo riguarda le app ottimizzate per il display centrale, con alcune funzionalità per l'uso durante la guida o il parcheggio. L’ultimo invece riguarda le app compatibili con grandi display, utilizzabili solo a veicolo parcheggiato, senza funzionalità specifiche per auto.

Le nuove app potrebbero essere raggruppate nel programma Tier-3 "Car ready" che porta le app ottimizzate per tablet sulle auto. Quindi, questo eliminerebbe la barriera per gli sviluppatori, in modo che le app sviluppate per tablet possano essere utilizzate anche in un'auto parcheggiata con uno schermo supportato. Naturalmente, bisogna notare che che non tutte le funzionalità individuate in APK Teardown possono arrivare alla versione stabile del Google Play. Per saperne di più bisognerà attendere i prossimi mesi.