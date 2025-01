Google Pixel 9 Pro XL: il TOP della tecnologia con mega sconto di 200€

Se stai cercando uno smartphone che unisca prestazioni elevate e design sofisticato, il Google Pixel 9 Pro XL con il 16% di sconto e un prezzo bomba di soli 1095€ al posto degli originali 1300€, è la scelta perfetta.

Con il suo display Super Actua da 6,8 pollici, offre un’esperienza visiva straordinaria, ideale per guardare video, navigare sui social o semplicemente godersi ogni contenuto con colori vividi e dettagli impeccabili.

Fotocamera Tripla per scatti straordinari

Uno dei principali punti di forza del Pixel 9 Pro XL è il suo sistema a tripla fotocamera posteriore, che ti permette di catturare ogni momento con qualità professionale. Dalle foto di famiglia alle immagini più creative, avrai sempre immagini nitide e brillanti, anche in condizioni di scarsa illuminazione. È lo smartphone ideale per immortalare ogni istante speciale, dalle vacanze alle uscite con gli amici.

Con una batteria che dura fino a 24 ore, puoi goderti il tuo smartphone senza preoccuparti di doverlo ricaricare durante la giornata. Che tu stia lavorando, giocando o guardando film, il Pixel 9 Pro XL è progettato per offrirti prestazioni ottimali in ogni situazione, grazie al suo potente sistema Gemini. Elegante nel suo colore nero ossidiana, il Google Pixel 9 Pro XL è perfetto per chi cerca un dispositivo elegante, ma anche funzionale.

Se stai cercando un dispositivo all'avanguardia per te o per fare un regalo speciale, il Google Pixel 9 Pro XL al 16% in meno è la scelta ideale. Non aspettare oltre, acquista il tuo oggi e scopri un mondo di possibilità al palmo della tua mano!

