Google Pay chiude negli USA: stop a pagamenti P2P e app dedicata

A partire dal 4 giugno 2024, Google Pay ha cessato le sue operazioni negli Stati Uniti. L'app, lanciata nel 2020 con l'ambizioso progetto di diventare un "conto bancario mobile-first", non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati e viene quindi dismessa. Questo cambiamento ha implicazioni significative per gli utenti americani di Google Pay.

Gli utenti statunitensi non potranno più inviare o ricevere denaro tramite l'app Google Pay. La funzione di pagamento peer-to-peer (P2P) è stata disabilitata, rendendo impossibili le transazioni tra individui tramite questa piattaforma. Inoltre, l'app GPay è stata automaticamente disabilitata per gli utenti americani, rendendola non più accessibile. Tuttavia, la funzionalità di pagamento "Google Pay" rimane disponibile in altre app di Google, come Google Wallet, permettendo comunque pagamenti contactless e online.

Per quanto riguarda il saldo residuo presente sull'app GPay, Google ha previsto una soluzione per gli utenti. Il denaro rimanente può essere trasferito su un conto bancario utilizzando il sito web di Google Pay, ma questa operazione deve essere completata entro giugno.

Il progetto di Google Pay era stato concepito con l'obiettivo di rivoluzionare la gestione delle finanze personali. Tra le caratteristiche principali che l'app avrebbe dovuto offrire, vi erano i "Plex Accounts", conti correnti e di risparmio co-branded, sviluppati in collaborazione con banche e cooperative di credito.

Tante funzionalità mancate e tanta ambizione

Questi conti avrebbero fornito funzionalità come la gestione del budget, il risparmio automatico e l'arrotondamento degli acquisti per favorire il risparmio. Inoltre, l'app avrebbe permesso di collegare carte di credito e conti correnti, offrendo una visione completa delle finanze degli utenti.

Un'altra caratteristica innovativa sarebbe stata l'integrazione di funzionalità di messaggistica per le transazioni, presentando le operazioni effettuate con Google Pay come conversazioni. Questo avrebbe creato una cronologia degli acquisti più intuitiva e facile da consultare.

Nonostante queste ambizioni, Google ha deciso di abbandonare il progetto di un proprio conto bancario. Invece, l'azienda si concentrerà sull'offrire una piattaforma che abilita altri istituti finanziari a fornire servizi digitali. Questo cambio di rotta riflette un adattamento alle nuove dinamiche del mercato e una maggiore enfasi sulla collaborazione con banche e fornitori di servizi finanziari.

La chiusura di Google Pay negli Stati Uniti rappresenta un passo indietro per le ambizioni di Google nel settore dei pagamenti mobili e dei servizi finanziari. Tuttavia, l'azienda rimane impegnata a fornire soluzioni digitali innovative.