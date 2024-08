Google Messages: ora si può nascondere il tasto Gemini

Google ha recentemente risposto alle richieste degli utenti di Google Messages introducendo una novità attesa da molti: la possibilità di nascondere il pulsante Gemini. Questo pulsante fluttuante, posizionato sopra il più grande pulsante "Inizia chat", permetteva di accedere rapidamente alla conversazione con Gemini, l'intelligenza artificiale di Google integrata nell'app di messaggistica. Tuttavia, nonostante l'intento di migliorare l'accessibilità all'IA, il pulsante non è stato accolto favorevolmente da tutti.

Numerosi utenti hanno espresso il proprio disappunto riguardo la presenza di questo elemento dell'interfaccia, giudicandolo invadente e poco discreto. In particolare, molti lo consideravano un’aggiunta superflua che occupava spazio in modo non necessario, distraendo dall'esperienza di utilizzo dell'app. Alcuni utenti si sono lamentati del fatto che, essendo una funzionalità nuova, avrebbero preferito poter decidere autonomamente se attivarla o meno.

Google, sempre attento al feedback della propria comunità, ha quindi deciso di intervenire, permettendo ora agli utenti di disattivare il pulsante Gemini. Questa funzione è accessibile nelle impostazioni dell'app Google Messages.

Come nascondere il tasto Gemini

Basta selezionare la voce "Gemini in Messaggi" e disattivare l'opzione "Mostra pulsante Gemini" per rimuovere l'elemento dall'interfaccia. Per ora, questa possibilità è disponibile solo per coloro che utilizzano la versione beta dell'app, ma è molto probabile che venga resa disponibile a breve anche nella versione stabile.

L'introduzione di questa opzione rappresenta un passo avanti significativo per Google nella direzione di una maggiore personalizzazione dell'applicazione. Con questa mossa, Google dimostra ancora una volta di essere pronta ad ascoltare le richieste degli utenti e a migliorare la loro esperienza d'uso.

La possibilità di nascondere il pulsante Gemini è una piccola ma importante vittoria per gli utenti che preferiscono un'interfaccia più pulita e meno ingombra. Questo aggiornamento conferma l'impegno di Google nel fornire un'app di messaggistica che non solo è potente e ricca di funzionalità, ma anche flessibile e adattabile alle diverse esigenze degli utenti.