Google Meet: nuova interfaccia per un'esperienza più immersiva

Google Meet ha recentemente introdotto un aggiornamento significativo per la sua app su Android, che include una nuova interfaccia utente studiata per offrire un’esperienza di videoconferenza più immersiva e funzionale. Questo aggiornamento porta diverse novità che migliorano l'usabilità e la fruizione delle riunioni virtuali, permettendo agli utenti di gestire meglio lo spazio sullo schermo e di accedere con maggiore facilità ai controlli essenziali.

La caratteristica principale di questa nuova interfaccia è il design a schermo intero, che ottimizza la visualizzazione del feed video eliminando i margini precedentemente presenti. Ora, il video occupa l'intera larghezza del display, rendendo l'esperienza più coinvolgente. Le informazioni relative alla riunione, come il titolo e altre indicazioni importanti, vengono mostrate in una nuova area a forma di pillola, facilitandone la lettura e la gestione durante le chiamate.

Un'altra modifica significativa riguarda la disposizione dei controlli: i pulsanti per gestire video e microfono, terminare la chiamata o accedere ad altre opzioni sono ora raccolti in una barra posizionata nella parte inferiore dello schermo, rendendoli più accessibili e meno ingombranti.

Nuove funzionalità e integrazione con l'AI

In aggiunta al restyling grafico, Google Meet ha introdotto nuove funzionalità che arricchiscono l’esperienza utente. Tra queste, spicca la modalità picture-in-picture, che permette agli utenti di continuare a partecipare alla videoconferenza anche mentre navigano su altre applicazioni o pagine web. In questo modo, la videochiamata rimane visibile in una piccola finestra flottante, migliorando la produttività.

Un’altra novità è la funzione "Take notes for me", sviluppata grazie all'intelligenza artificiale di Google Gemini. Questa innovazione consente di trascrivere automaticamente la riunione e di generare riassunti in tempo reale, facilitando la gestione delle informazioni senza dover prendere appunti manualmente.

L’aggiornamento è già disponibile per tutti gli utenti di Google Workspace, inclusi gli abbonati a Workspace Individual e coloro che utilizzano un account Google personale. Il rollout sarà graduale, ma presto tutti gli utenti potranno beneficiare di queste nuove funzionalità.