Google Maps: in arrivo un rinnovamento dell'interfaccia utente

Google Maps per Android sta ricevendo un importante rinnovamento dell'interfaccia utente, che modifica radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con l'app. Questo aggiornamento, attualmente in fase di implementazione per un numero crescente di utenti, sostituisce la maggior parte delle schermate a tutto schermo con schede informative.

Queste nuove schede, caratterizzate da angoli arrotondati, offrono una visualizzazione più continua della mappa in diversi punti dello schermo, permettendo di mantenere il contesto durante la navigazione. Questo design conferisce a Google Maps un aspetto più leggero e moderno, migliorando l'esperienza utente complessiva.

Le schede informative possono essere facilmente chiuse tramite una nuova "x" posizionata nell'angolo in alto a destra oppure scorrendo verso sinistra o destra. Questo sistema rende la navigazione nell'app più intuitiva e fluida. Tuttavia, con questo redesign, non è più possibile scorrere verso l'alto sulla barra di ricerca per visualizzare solo la mappa, un cambiamento che potrebbe richiedere un po' di tempo per abituarsi.

Novità per la ricerca delle indicazioni stradali

Un altro significativo cambiamento riguarda la ricerca delle indicazioni stradali. L'interfaccia iniziale per inserire la destinazione rimane a tutto schermo, con la possibilità di scegliere il mezzo di trasporto e visualizzare l'elenco dei luoghi recenti. Dopo aver inserito le informazioni, la parte superiore dello schermo mostra solo la posizione iniziale e quella finale, mentre il metodo di trasporto selezionato è stato spostato nella parte inferiore dello schermo per facilitarne l'accesso.

Google aveva iniziato a testare questo nuovo design a febbraio, ma dopo alcune settimane il test era stato sospeso. Dopo aver apportato alcune modifiche, a maggio è iniziato un nuovo ciclo di test, culminato negli ultimi giorni con l'implementazione su scala più ampia nella versione stabile 11.136.x di Google Maps per Android.

Questo redesign non è ancora disponibile per iOS. Guardando al futuro, ci si aspetta che Google Maps semplifichi ulteriormente l'interfaccia utente riducendo la barra inferiore a sole tre schede, rendendo l'app ancora più user-friendly e accessibile.