Google Maps: disponibile l'alert per gli autovelox ma è illegale

In Italia, utilizzare app di terze parti per ricevere avvisi sugli autovelox mentre si usa Google Maps potrebbe essere contrario al Codice della Strada. Questo tipo di comportamento è vietato perché rischia di incentivare condotte pericolose anziché promuovere una guida sicura e rispettosa dei limiti di velocità.

Molti automobilisti ricorrono a soluzioni come l’app TomTom Amigo, che tramite una funzione di sovrapposizione, mostra gli avvisi sugli autovelox direttamente su Google Maps. Sebbene possa sembrare un sistema pratico, l’utilizzo di queste applicazioni comporta una serie di rischi e conseguenze.

Dal punto di vista legale, il Codice della Strada italiano vieta l’uso di dispositivi che segnalano con precisione la posizione degli autovelox. La violazione di questa norma può comportare sanzioni amministrative e penalità. Inoltre, la distrazione provocata dagli avvisi delle app può aumentare il rischio di incidenti stradali, distogliendo l’attenzione del conducente dalla guida.

Quali sono i problemi legati all'utilizzo di app che segnalano la presenza di autovelox?

Un altro problema riguarda l’affidabilità delle informazioni fornite da queste applicazioni. Gli avvisi potrebbero non essere aggiornati, causando falsi allarmi o mancando di segnalare controlli effettivi. Questo potrebbe portare a una falsa sensazione di sicurezza, con conseguenze negative sia dal punto di vista legale che pratico.

La soluzione migliore per evitare multe e guidare in sicurezza è rispettare i limiti di velocità e seguire attentamente la segnaletica stradale. Per chi desidera comunque ricevere informazioni sugli autovelox, esistono navigatori satellitari autorizzati che offrono questo servizio in modo legale e conforme alle normative vigenti.

Sebbene le app di terze parti possano sembrare un’opzione comoda per evitare multe, è fondamentale considerare i rischi e le implicazioni legali. La sicurezza stradale deve sempre essere la priorità: guidare nel rispetto delle regole non solo tutela la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della strada.