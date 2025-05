Google: la pubblicità sarà presente anche nell'AI Mode

Google ha inaugurato un nuovo capitolo nella sua strategia commerciale, introducendo annunci pubblicitari nella sua innovativa modalità di ricerca tramite AI. Questa funzionalità, già operativa negli Stati Uniti, si prepara a raggiungere presto altri paesi di lingua inglese, ridefinendo l’esperienza degli utenti durante le ricerche online.

ADS nell'AI Mode

La nuova interfaccia, basata sull’intelligenza artificiale, offre risposte sintetiche in stile chatbot, arricchite da collegamenti a siti web pertinenti. A questa esperienza si aggiungono ora contenuti sponsorizzati, chiaramente etichettati per garantire trasparenza. Un esempio fornito dalla stessa azienda illustra questa innovazione: cercando informazioni sulla creazione di un sito web, gli utenti riceveranno sia una guida dettagliata generata dall’AI Mode, sia annunci relativi a servizi per la costruzione di siti. Questi contenuti saranno accessibili sia da computer che da dispositivi mobili, migliorando l’interazione con i risultati di ricerca.

L'evoluzione delle AI Overviews

Un altro aspetto rilevante è l’evoluzione delle AI Overviews, i riassunti generati dall’intelligenza artificiale che appaiono in cima ai risultati di alcune ricerche. Inizialmente disponibili solo su smartphone e tablet, queste panoramiche arriveranno presto anche su desktop, includendo collegamenti sponsorizzati direttamente collegati alla query effettuata. Questo aggiornamento segna un ulteriore passo avanti nell’integrazione tra intelligenza artificiale e pubblicità, consolidando la posizione di Google come leader nel settore.

Una strategia non priva di critiche

La strategia del gigante di Mountain View punta a mantenere la supremazia nel mercato della pubblicità digitale, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale per bilanciare l’esperienza utente con nuove opportunità di guadagno. L’obiettivo è offrire un ecosistema di ricerca più ricco e interattivo, dove gli utenti possano trovare non solo informazioni utili, ma anche suggerimenti commerciali pertinenti alle loro esigenze.

Tuttavia, questa mossa non è priva di critiche. Da un lato, alcuni utenti apprezzano la possibilità di ricevere contenuti sponsorizzati rilevanti e ben integrati nel contesto delle loro ricerche. Dall’altro, c’è chi teme che l’inserimento di annunci possa compromettere l’obiettività delle informazioni presentate. Per affrontare queste preoccupazioni, Google ha garantito che tutti gli annunci saranno chiaramente identificabili e progettati per essere utili senza risultare invasivi.