Google Keep update: nuovo design con nuovo pulsante d’azione

Google Keep, l'app di note di casa Google, si prepara a un importante aggiornamento estetico e funzionale per gli utenti Android, che introduce un’interfaccia semplificata e un pulsante d’azione fluttuante, noto anche come FAB (Floating Action Button).

La versione più recente di Google Keep, la 5.24.432.x, rimuove la tradizionale barra di azione posizionata nella parte inferiore della schermata, che fino a ora permetteva di accedere rapidamente a quattro funzioni principali: lista, disegno, registrazione audio e foto. Con questo restyling, il pulsante per creare una nuova nota si trasforma in un FAB multifunzione, situato nella parte inferiore destra dello schermo.

Al tocco del pulsante, un menu si espande, offrendo opzioni per creare una nuova nota testuale, una lista, un disegno o una nota fotografica. Purtroppo, l’opzione per registrare un messaggio audio è stata eliminata da questa versione, rendendo non più disponibile la funzionalità per chi preferiva salvare le idee con memo vocali.

Un nuovo layout per un aspetto aggiornato

Questo nuovo layout dona a Google Keep un aspetto più pulito e moderno, liberando spazio e offrendo una maggiore visibilità dei contenuti già salvati. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero trovare meno pratico il fatto che per creare una nuova nota occorre ora fare due passaggi anziché uno, toccando prima il FAB e poi l’opzione desiderata.

Al momento, questo aggiornamento riguarda esclusivamente gli utenti Android, e non è ancora stato rilasciato un calendario per la versione iOS, lasciando gli utenti Apple in attesa di notizie. Oltre al restyling dell'interfaccia, si vocifera che Google Keep stia lavorando su ulteriori miglioramenti, come l’introduzione di nuove tipologie di note e strumenti avanzati.

Tra le possibili novità, potrebbe arrivare anche la funzione per le note scritte a mano, un’aggiunta che renderebbe Keep più versatile e capace di competere con app dedicate alla scrittura manuale e al disegno digitale. Questo cambiamento riflette l’obiettivo di Google di rendere le proprie applicazioni più intuitive e in linea con le tendenze del design moderno, migliorando l’esperienza complessiva per gli utenti.