Google introduce i riassunti vocali in "Search": la funzione si chiama Audio Overviews

Google ha introdotto una nuova funzionalità che promette di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con le informazioni online. La nuova funzione, chiamata Audio Overviews, è integrata direttamente nella piattaforma Google Search e offre una sintesi audio delle informazioni cercate, rendendo l’esperienza di ricerca più accessibile e personalizzata.

Riepilogo vocale delle informazioni

Basata sui modelli Gemini, questa tecnologia si attiva automaticamente quando l’algoritmo ritiene che possa essere utile all’utente. L’obiettivo è fornire un riepilogo vocale delle informazioni richieste, ideale per situazioni di multitasking o per chi preferisce consumare contenuti in formato audio. Google, nel suo blog ufficiale, ha sottolineato che un riepilogo audio può offrire un modo pratico e "hands-free" per accedere alle informazioni.

Come accedere a questa funzionalità

Per accedere a questa innovazione, gli utenti devono iscriversi tramite Search Labs, un programma sperimentale di Google. Sebbene Audio Overviews rappresenti una novità per Google Search, l’idea di generare contenuti audio non è nuova nell’ecosistema Google. Funzionalità simili erano già state implementate in NotebookLM, uno strumento che consente di creare podcast e sintesi audio a partire da contenuti testuali e multimediali. Durante l’evento Google I/O 2025, NotebookLM ha ampliato il supporto a oltre 50 lingue e introdotto nuove opzioni di personalizzazione.

Interfaccia intuitiva

L’interfaccia di Audio Overviews è stata progettata per essere intuitiva e interattiva. Include collegamenti correlati per approfondimenti e un sistema di feedback che consente agli utenti di valutare la qualità del riepilogo tramite pulsanti "pollice su" o "pollice giù". Questo approccio mira a migliorare continuamente la funzionalità grazie al contributo diretto degli utenti.

L'impegno di Google

Con questa integrazione, Google ribadisce il suo impegno verso l’evoluzione dei servizi di ricerca, puntando sull’intelligenza artificiale per creare esperienze più inclusive e adattabili. L’obiettivo principale è soddisfare le diverse esigenze degli utenti moderni, rendendo la ricerca non solo più efficiente ma anche più accessibile a una gamma più ampia di persone.