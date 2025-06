Google: introduce "Catch me up" in Drive, per riassunti automatici di Gemini per gli utenti

La gestione dei documenti su Google Drive sta per subire un cambiamento grazie a una nuova funzionalità alimentata dall’intelligenza artificiale: Catch me up. Questa innovativa opzione, integrata con Gemini, offre riassunti automatici delle modifiche apportate ai file, eliminando la necessità di esaminare manualmente ogni variazione. Una soluzione ideale per chi si trova spesso lontano dai propri documenti condivisi. Va specificato che questa funzione è molto utile per i lavori di gruppo e che, attualmente, è disponibile solo in lingua inglese.

Le caratteristiche di Catch me up

La caratteristica distintiva di Catch me up risiede nella sua capacità di analizzare non solo le modifiche testuali, ma anche commenti, aggiornamenti in presentazioni e altre variazioni significative. Questo livello di profondità garantisce una panoramica completa delle attività, ottimizzando il tempo degli utenti.

L’accesso alla funzionalità è stato progettato per essere semplice e intuitivo. Gli utenti possono attivarla attraverso due percorsi principali: il pannello laterale di Gemini su Google Drive, selezionando il pulsante tra i suggerimenti di “Ask Gemini”, oppure cliccando sull’icona circolare con il logo Gemini che appare accanto ai file modificati. Quest’ultima opzione consente di ottenere un riassunto specifico per ogni documento.

Google e le implementazioni graduali

Il lancio di Catch me up segue una strategia di implementazione graduale. Attualmente, la funzione è riservata agli abbonati di piani premium come Google Workspace Business Standard/Plus, Enterprise Standard/Plus, Gemini Education/Education Premium e Google One AI Premium (recentemente rinominato Pro e Ultra). Gli utenti con account Gmail standard dovranno attendere ulteriori sviluppi per accedere a questa innovazione.

Questa mossa di Google rappresenta un passo significativo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella produttività quotidiana, sia in ambito professionale che accademico. La possibilità di ottenere riassunti automatici delle modifiche ai documenti elimina il processo spesso tedioso di ricerca manuale, permettendo agli utenti di concentrarsi su attività più strategiche.