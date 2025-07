Google: in arrivo l'AI Mode che genera immagini e prove virtuali dei vestiti

Nel panorama in continua evoluzione dello shopping online, una nuova innovazione si profila all’orizzonte grazie alle più recenti innovazioni presentate da Google. Il colosso tecnologico di Mountain View ha infatti annunciato l’arrivo dell'AI Mode, una funzione all’avanguardia destinata a cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con le piattaforme di acquisto digitale. L’obiettivo? Offrire un’esperienza di ricerca e selezione dei prodotti ancora più visiva, immersiva e soprattutto, su misura delle reali esigenze degli utenti.

Outfit generati dall'AI

AI Mode è una funzionalità che consente di generare immagini di outfit tramite l'AI e idee di arredamento partendo da semplici descrizioni testuali. Immaginate di poter digitare una frase come “un vestito verde svolazzante per una festa in giardino” e ricevere, in pochi istanti, una serie di immagini generate dall’intelligenza artificiale che interpretano in modo creativo e personalizzato la vostra richiesta. Questo rappresenta un passo avanti rispetto alle tradizionali piattaforme di ispirazione visiva, dove spesso il collegamento tra idea e prodotto reale risulta frammentario o inesistente.

Prova virtuale dei vestiti

Parallelamente al lancio di AI Mode, Google introduce negli Stati Uniti una funzione altrettanto innovativa: la prova virtuale dei vestiti. Dopo una fase di sperimentazione condotta tramite Search Labs, questa tecnologia è ora accessibile direttamente su Google Shopping, Google Images e Search.

Gli utenti hanno la possibilità di caricare una propria foto a figura intera e visualizzare in tempo reale come apparirebbero indossando determinati capi di abbigliamento. Un salto di qualità rispetto alla semplice visualizzazione su modelli standard, che permette di abbattere una delle principali barriere dello shopping online: la difficoltà di immaginare l’aspetto reale di un prodotto su sé stessi.

Disponibile dall'autunno

La nuova funzione sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dall’autunno, con l’intento di rendere la ricerca di prodotti online un’esperienza sempre più fluida e soddisfacente. Una volta individuata l’immagine che più si avvicina al proprio gusto, il sistema proporrà una selezione di prodotti reali acquistabili che riprendono lo stile o le caratteristiche dell’outfit generato virtualmente.