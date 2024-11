Google Home si aggiorna: controlli multimediali e gestione utenti

Google ha deciso di rinnovare la sua app Home, introducendo una serie di miglioramenti sia nel design che nelle funzionalità per offrire un'esperienza più fluida e moderna agli utenti. Tra le novità principali spiccano i nuovi controlli multimediali.

Nella versione attuale, quando si apre la scheda di un dispositivo che sta riproducendo musica o video, appare un controller ad arco per il volume, accompagnato dai pulsanti di play/pausa, avanti e indietro, insieme al titolo della traccia e alla barra di progresso.

Tuttavia, con il nuovo aggiornamento, Google sta implementando un'interfaccia multimediale completamente rinnovata. I nuovi controlli si ispirano al design delle notifiche multimediali di Android, presentando una grande scheda rettangolare che include un'anteprima dell'immagine di copertina dell'album o del video in riproduzione. Nell'angolo in alto a sinistra si trova l'icona dell'app, seguita dal titolo del brano e dall'artista, con il pulsante play/pausa sulla destra.

Altre innovazioni introdotte

Sotto, una barra di progresso e i tasti per avanzare o riavvolgere completano l'interfaccia, insieme a un cursore Material 3 per il volume, il pulsante "Interrompi trasmissione" e il comando per aprire l'app collegata. Questa nuova grafica conferisce un aspetto più uniforme e moderno, in linea con l'estetica del sistema Android.

Un'altra significativa innovazione è rappresentata dall'introduzione dell'accesso condiviso. Con questo aggiornamento, gli utenti possono invitare altre persone a gestire la smart home, scegliendo tra un "accesso amministratore completo" o un "accesso membro personalizzato". Questa funzione è pensata per semplificare la gestione della casa intelligente in situazioni come la condivisione con coinquilini, la supervisione da parte di babysitter o il supporto per familiari anziani, garantendo solo il livello di accesso necessario.

Oltre a queste modifiche, Google ha annunciato ulteriori miglioramenti. Tra questi ci sono l'estensione Google Home Gemini, l'integrazione dei feed video di Nest Cam e Doorbell sul Pixel Watch 3, notifiche di Nest Doorbell sui tablet Pixel, nuovi orologi per la modalità Hub del Pixel Tablet e aggiornamenti per il pannello Home su Google TV, con anteprime alimentate dal sistema Gemini.