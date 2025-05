Google Gemini: nuove funzionalità per i bambini, opportunità e rischi

Google Gemini si apre anche ai più piccoli, consentendo ai bambini sotto i 13 anni di accedere all’intelligenza artificiale grazie al sistema Google Family Link. L’iniziativa di Google, accompagnata da rigidi meccanismi di controllo parentale, promette di offrire un’esperienza educativa sicura e innovativa. La multinazionale ha assicurato che i dati degli utenti minorenni non saranno utilizzati per addestrare l’intelligenza artificiale, rispettando così la privacy e la sicurezza degli utenti più giovani.

I genitori sono stati informati di questa novità tramite email, dove è stato sottolineato che il chatbot sarà impiegato prevalentemente per attività didattiche, come supporto nei compiti o per ascoltare racconti. Tuttavia, nonostante le avanzate misure di sicurezza, Google ha avvertito che Gemini potrebbe occasionalmente fornire informazioni imprecise o contenuti non completamente appropriati, richiedendo così una supervisione attenta.

Genitori e responsabilità

Un punto cruciale riguarda la possibilità per i bambini di attivare autonomamente il chatbot. Sebbene i genitori ricevano una notifica al primo utilizzo e abbiano la possibilità di disattivare il servizio tramite Google Family Link, restano dubbi sull’efficacia del controllo parentale in scenari pratici. Questo aspetto evidenzia la necessità di un monitoraggio continuo da parte delle famiglie per garantire un uso consapevole e sicuro della tecnologia.

Rischi e potenzialità dell’AI per bambini

L’introduzione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale tra i più giovani non è priva di rischi. Esperienze passate con altre piattaforme, come Character.ai, hanno mostrato come i bambini possano sviluppare legami emotivi con i chatbot, percependoli come persone reali.

Inoltre, non sono mancati casi in cui l’intelligenza artificiale ha fornito risposte inappropriate o potenzialmente dannose. Per prevenire tali situazioni, Google incoraggia i genitori a dialogare con i figli, spiegando loro l’importanza di non condividere informazioni personali e ricordando che, nonostante l’apparente naturalezza delle interazioni, si tratta di un software e non di un essere umano.

Una sfida per la sicurezza digitale

L’adozione dell'AI per bambini rappresenta una duplice opportunità: da un lato, consente ai più giovani di familiarizzare con tecnologie che saranno sempre più presenti nel loro futuro; dall’altro, pone sfide significative in termini di sicurezza digitale. Stabilire parametri chiari e rigorosi per l’utilizzo di questi strumenti è fondamentale per garantire un’esperienza positiva e sicura.