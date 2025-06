Google Gemini introduce i sottotitoli in tempo reale per Gemini Live

La nuova funzionalità dei sottotitoli in tempo reale di Google Gemini permette agli utenti di visualizzare una trascrizione immediata delle conversazioni direttamente sullo schermo del dispositivo, migliorando significativamente l’accessibilità e la comprensione delle risposte fornite da Gemini AI durante l'uso in modalità Live. Questa novità è in arrivo su tutti gli smartphone, a partire da quelli Android.

Come funzionano le trascrizioni di Gemini Live

La trascrizione in tempo reale di ciò che Gemini Live risponde all'utente è attivabile tramite un nuovo pulsante nell’interfaccia, che aggiunge una sovrapposizione traslucida che mostra in tempo reale ciò che l’assistente vocale comunica a voce, offrendo un’esperienza d’uso più comoda e intuitiva in moltissime occasioni.

Gemini Live, che sfrutta la fotocamera dello smartphone per analizzare oggetti e ambienti circostanti, si arricchisce ora di un supporto visivo che risolve uno dei limiti principali dell’interazione vocale: la difficoltà di seguire informazioni dettagliate in ambienti rumorosi o in situazioni in cui l'assistente ha molto da dire e l'utente ha difficoltà a seguirlo.

Gli utenti possono leggere le comunicazioni dell’AI direttamente sul display del telefono e, al termine della sessione, accedere a una trascrizione completa, ideale per chi desidera rivedere o documentare le informazioni ricevute.

Trascrizioni Gemini Live: si parte da Android

Il rilascio della funzionalità segue una strategia di implementazione graduale, tipica di tutte le funzioni AI di Google, per garantire la stabilità del servizio e prevenire sovraccarichi nei data center. Attualmente in fase di rilascio sui dispositivi Android, l’aggiornamento verrà distribuito progressivamente, riflettendo l’approccio equilibrato tra innovazione e affidabilità che caratterizza l’azienda di Mountain View.

Introducendo i sottotitoli in tempo reale, Google Gemini non solo migliora l’esperienza utente su Android, ma mira al posto di leader nel settore dell’intelligenza artificiale conversazionale.

Le prospettive future sono promettenti: la possibilità di integrare trascrizioni ancora più accurate e funzionalità avanzate con altri servizi dell’ecosistema Google apre nuove opportunità per l’innovazione. L’obiettivo è chiaro: continuare a sviluppare soluzioni che rendano l’AI un alleato indispensabile nella vita quotidiana, affinché l'utente la usi sempre di più, per fare sempre più cose.