Google Foto mostrerà se le immagini sono modificate con l’IA

Con l’integrazione crescente di strumenti di editing basati sull'intelligenza artificiale, Google ha deciso di aggiungere un livello di trasparenza per gli utenti che usano Google Foto. In un panorama in cui le principali aziende tecnologiche stanno implementando funzionalità di IA generativa su larga scala, diventa sempre più importante rendere chiaro quando le immagini e i video sono stati modificati con l’uso di questa tecnologia.

Google segue questo orientamento, già adottato da altri, per garantire che gli utenti possano distinguere facilmente i contenuti modificati. Dopo aver introdotto strumenti come il “Magic Editor” la scorsa primavera e nuove funzionalità di editing video lo scorso mese, Google ha annunciato che Google Foto inizierà presto a segnalare visivamente i contenuti modificati con IA.

In passato, l’applicazione già registrava queste modifiche nel metadata dell’immagine, ma ora gli utenti vedranno una nota esplicita che specifica se un contenuto è stato adattato utilizzando strumenti di IA. Ad esempio, nella schermata dei dettagli delle immagini apparirà una nuova sezione chiamata “Info IA,” che elenca l’editor IA specifico usato per modificare l’immagine.

Google vuole maggiore trasparenza

In questo modo, gli utenti saranno pienamente informati se una foto è stata alterata tramite intelligenza artificiale generativa o se è un’immagine composta da più foto, senza uso di IA generativa, come accade con la funzione “Best Take.”

L’introduzione di questa nota testuale rappresenta per Google Foto un passo verso una maggiore trasparenza nell’uso della tecnologia IA, in particolare per quanto riguarda la manipolazione di immagini.

La nuova funzione comparirà nell’app Google Foto a partire dalla prossima settimana, facilitando la comprensione degli utenti e consentendo loro di accedere rapidamente alle informazioni sull’origine e la modifica dei loro contenuti visivi. Con l’espansione delle tecnologie di intelligenza artificiale nel campo dell’editing digitale, l’impegno di Google per un utilizzo più trasparente dimostra una crescente consapevolezza rispetto alla responsabilità aziendale.