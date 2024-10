Google Foto: la funzione "Ask Photos" è disponibile... non per tutti

Google ha iniziato a lanciare una nuova funzionalità per l'app Foto, chiamata "Ask Photos", che promette di rendere la gestione delle immagini più intuitiva e interattiva grazie all'intelligenza artificiale. Questa nuova opzione, basata sul potente motore AI Google Gemini, consente agli utenti di esplorare e interagire con le proprie fotografie in modi mai visti prima.

Con "Ask Photos", è possibile fare domande direttamente all'app, utilizzando un linguaggio naturale. In questo modo, chi ha migliaia di immagini salvate sul proprio dispositivo non dovrà più scorrere manualmente tutte le foto per trovare ciò che cerca. Se, per esempio, desideri rivedere le foto di un tuo viaggio o trovare un'immagine specifica, basterà chiedere all'app, che provvederà a cercare e selezionare gli scatti pertinenti.

Oltre a facilitare la ricerca, questa funzione sfrutta la capacità dell'intelligenza artificiale di comprendere il contesto delle immagini. Questo significa che l'app non si limita a cercare tra date o nomi di luoghi, ma è in grado di elaborare richieste più complesse.

Cosa si può chiedere ad "Ask Photos"?

Si può, per esempio, chiedere quale sia stata la prima foto scattata con un amico o quali destinazioni di viaggio siano state le più frequenti. È come avere un assistente personale dedicato alla gestione della propria raccolta fotografica.

Attualmente, "Ask Photos" è disponibile solo per alcuni utenti negli Stati Uniti, ma Google ha già annunciato che l'estensione globale della funzionalità è in arrivo, e presto sarà utilizzabile anche in altri Paesi e su tutte le piattaforme supportate, inclusi i dispositivi Android e iOS.

Nonostante le grandi potenzialità di questa funzione, è importante sottolineare che presenta ancora alcune limitazioni. Al momento, infatti, risponde più efficacemente a richieste generali su persone e luoghi, ma potrebbe incontrare difficoltà nell'interpretare domande più specifiche o complesse. In ogni caso, "Ask Photos" rappresenta una svolta significativa nel modo in cui interagiamo con le nostre foto, avvicinandoci sempre di più a una gestione personalizzata e su misura dei nostri ricordi digitali.