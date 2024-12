Google Foto consentirà di annullare il backup del dispositivo

Big G sta introducendo una nuova funzionalità su Google Foto che offre agli utenti un maggiore controllo sui contenuti sottoposti a backup. La funzionalità, chiamata "Annulla backup dispositivo", permette di rimuovere foto e video dall'app senza influire sugli altri backup. In precedenza, se un utente desiderava rimuovere foto o video dal backup di Google Foto, avrebbe dovuto disattivare completamente il backup per quel dispositivo. Ciò poteva essere scomodo, soprattutto per coloro che desideravano gestire in modo selettivo il proprio archivio cloud.

Google Foto: come attivare la nuova funzione sull’app

Per accedere alla funzionalità "Annulla backup dispositivo" basta aprire l'app, poi toccare la propria immagine del profilo (in alto). A questo punto, selezionare Impostazioni di Google Foto e infine Backup. Per visualizzare gli elementi fuori schermo, basta scorrere verso il basso. In seguito, toccare Annulla backup per questo dispositivo. Selezionare poi la casella "Ho compreso che le mie foto e i miei video da questo dispositivo saranno eliminati da Google Foto" e poi toccare Elimina il backup di Google Foto.

È bene tenere presente che questa funzione rimuove le foto e i video solo dal backup di Google Foto. Ciò significa che le stesse foto rimarranno presenti nella memoria del dispositivo. Pertanto, gli utenti che desiderano eliminare definitivamente le foto e i video dal proprio device, dovranno farlo separatamente. Inoltre, dopo aver utilizzato la funzione "Annulla backup dispositivo", il backup automatico verrà disattivato per quel dispositivo. Per riattivare tale impostazione, sarà necessario effettuare l’operazione manualmente nelle impostazioni dell’app. Attualmente, la nuova funzionalità "Annulla backup dispositivo" è in fase di distribuzione per gli utenti iOS. Sebbene non sia ancora disponibile una data esatta per il rilascio su Android, Google ha confermato che "arriverà presto". Quindi, gli utenti Android possono aspettarsi di visualizzare la nuova funzionalità sui propri dispositivi già nelle prossime settimane.