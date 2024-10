Google Flights: nuova funzione per trovare i voli più economici

Google ha recentemente introdotto una nuova funzione su Google Flights che permette agli utenti di trovare più facilmente i voli a prezzi scontati per i loro viaggi. L'azienda ha annunciato che presto sarà disponibile una nuova scheda denominata "più economici", progettata per mostrare le opzioni di volo al costo più basso.

In passato, Google Flights evidenziava principalmente le soluzioni di volo che considerava "migliori", combinando fattori come il prezzo e la comodità del viaggio. Tuttavia, non tutti i viaggiatori hanno come priorità la comodità, e alcuni preferiscono risparmiare denaro anche se ciò comporta qualche compromesso in termini di comfort o praticità. Con la nuova scheda, sarà possibile visualizzare direttamente i voli più economici, facilitando la scelta per chi desidera ridurre al minimo i costi.

Questa nuova funzione offrirà diverse opzioni di risparmio. Ad esempio, potrebbe mostrare un volo prenotabile su un sito di terze parti che offre una tariffa inferiore rispetto alla stessa compagnia aerea, oppure suggerire la possibilità di partire da un aeroporto e tornare a un altro nella stessa città.

Questa nuova funzione entrerà in gioco entro le prossime due settimane

Google sottolinea che alcune delle opzioni sotto questa scheda potrebbero essere meno tradizionali. Ad esempio, potrebbero includere tempi di scalo più lunghi, trasferimenti tra voli organizzati autonomamente, o la necessità di prenotare tratte del viaggio tramite diverse compagnie aeree o piattaforme di prenotazione.

L'obiettivo di questa nuova funzionalità è quello di venire incontro a quei viaggiatori per cui il costo è la variabile più importante nella scelta del volo. La scheda "più economici" permetterà di valutare meglio le opzioni più vantaggiose dal punto di vista economico, lasciando agli utenti la decisione su quali compromessi accettare in termini di comodità o durata del viaggio.

Google ha annunciato che questa nuova scheda verrà resa disponibile a livello globale entro le prossime due settimane, ampliando ulteriormente le possibilità di risparmio per chi pianifica un volo.