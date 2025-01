Google Earth Pro 7.3.6.10201: tante novità con l'ultimo update

Google Earth Pro si aggiorna alla versione 7.3.6.10201, introducendo diverse novità e ottimizzazioni che migliorano l’esperienza di utilizzo. Tra le funzionalità principali, spiccano gli aggiornamenti dello strumento "Movie Maker", che ora offre l'accelerazione hardware per l'encoding video.

Questa innovazione garantisce un'elaborazione più rapida e una qualità visiva superiore. Inoltre, è stato aggiunto il supporto per il codec HEVC (H.265), che ottimizza ulteriormente la compressione video, e introdotta la possibilità di rimandare l'encoding del filmato fino al termine della registrazione, rendendo il processo più flessibile.

Un altro importante miglioramento riguarda la gestione dei placemark. Ora è possibile dividere un placemark Multi Geometry in singoli elementi o, viceversa, combinare più placemark selezionati in un unico Multi Geometry placemark. Questo aggiornamento semplifica notevolmente l'organizzazione e la gestione dei dati geografici.

Ulteriori novità introdotte dall'aggiornamento 7.3.6.10201 di Google Earth Pro

Inoltre, è stato implementato il supporto per l'importazione di file GeoJSON, un formato sempre più diffuso per la condivisione di dati geospaziali, ampliando così le possibilità di utilizzo per professionisti e appassionati. Anche lo strumento di stampa è stato perfezionato, offrendo una qualità migliorata per le immagini stampate. Gli utenti Windows possono ora beneficiare del supporto nativo per display ad alta risoluzione, garantendo un’interfaccia più nitida e dettagliata su schermi avanzati.

Tra le altre novità, spiccano le modifiche apportate alla funzione "Salva immagine", che ora consente di creare immagini di dimensioni maggiori e di esportarle nel formato PNG, ideale per una qualità senza perdita di dati.

L’aggiornamento include anche una serie di correzioni di bug e miglioramenti all’interfaccia utente, rendendo il software più stabile e intuitivo. Con queste innovazioni, Google Earth Pro si conferma uno strumento potente e versatile, adatto a un pubblico sempre più esigente e attento alla qualità delle funzionalità offerte.