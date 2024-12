Google Drive rende l'accesso ai video caricati più rapido

Google Drive ha recentemente aggiunto una nuova funzionalità che migliorerà l’esperienza degli utenti nell’utilizzare i video. Infatti, adesso sarà possibile cominciare a riprodurre i video non appena questi vengono caricati. Big G ultimamente ha dato un po' di sfogo alla sua creatività introducendo nuove funzionalità su Drive, come ad esempio lo scanner per documenti notevolmente migliorato. Nel corso dell'anno, sono stati inclusi una serie di miglioramenti al lettore video di Drive, che permette gli utenti di trasmettere in streaming i video che hai caricato direttamente da Drive. A ottobre, Google ha dato al lettore video una revisione importante con un'interfaccia utente aggiornata e nuovi controlli di riproduzione. Adesso è arrivata questa nuova funzionalità che permetterà agli utenti di risparmiare tempo per visualizzare i video.

Google Drive: nuova funzionalità eviterà la transcodifica dei file per lo streaming

Per capire perché questo sia un miglioramento piuttosto importante, bisogna sapere come Google Drive gestisce i file video. Quando viene caricato un video su Drive, l’utente può scaricarlo e ottenere una copia 1:1 dell'originale, proprio come ci si aspetterebbe da un archivio cloud. Tuttavia, per riprodurre il video nel suo player integrato, Drive transcodifica il file in una versione più adatta allo streaming. Si tratta dello stesso processo che adotta YouTube quando si caricano i video sulla piattaforma. E come ogni creator sa, aspettare che la transcodifica finisca a volte può richiedere un bel po' di tempo.

Da ora in poi, però, gli utenti possono iniziare la riproduzione non appena il video avrà terminato il caricamento sulla piattaforma. Questa soluzione non è ancora perfetta e bisognerà attendere che l'elaborazione si concluda prima di poter condividere il video tramite il player di Drive. Tuttavia, quando si lavora con molti video, gli utenti potranno notare un netto miglioramento nell’usabilità di Google Drive, poiché sarà molto più facile identificare le clip caricate e trovare al loro interno il contenuto di cui si ha bisogno.