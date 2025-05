Google Drive: Gemini ora supporta oltre 20 nuove lingue

Un significativo passo avanti per l'accessibilità globale: Google Drive introduce il supporto linguistico per oltre 20 nuove lingue, tra cui italiano, francese e mandarino. Grazie all'integrazione di Gemini, la gestione di file e cartelle diventa più intuitiva e personalizzata per utenti di tutto il mondo.

Espansione multilingue

Con questo aggiornamento, Gemini amplia il proprio raggio d'azione superando i limiti dell'inglese. Ora, gli utenti possono sfruttare l'AI per ottenere riassunti e risposte dettagliate sui contenuti dei propri file in lingue come:

Italiano

Francese

Spagnolo

Giapponese

Coreano

Mandarino

Russo

Arabo

E molte altre

Questa innovazione rappresenta un progresso significativo nell'abbattimento delle barriere linguistiche, rendendo la tecnologia accessibile a una platea globale.

Funzionalità semplificate per l'utente

Gli utenti possono interagire con Gemini attraverso diversi metodi intuitivi:

selezionando l'opzione "Riassumi questa cartella" mentre navigano tra le directory.

Utilizzando il menu contestuale con clic destro e scegliendo "Chiedi a Gemini".

Trascinando una cartella nel pannello laterale dedicato.

nel pannello laterale dedicato. Menzionando direttamente una cartella durante una conversazione con l'AI.

Questi strumenti rendono l'interazione con i documenti più fluida e immediata, adattandosi alle esigenze degli utenti in modo versatile.

Disponibilità e piani compatibili

L'accesso a queste nuove funzionalità è riservato agli abbonati di determinati piani Google Workspace e Google One AI Premium. In particolare, saranno disponibili per:

Piani Business Standard/Plus ed Enterprise Standard/Plus.

Utenti con add-on Gemini Education o Education Premium.

Abbonati a Google One AI Premium.

Il rollout è pianificato in due fasi: per i domini con Rapid Release, l'implementazione è iniziata il 12 maggio 2025, mentre per quelli con Scheduled Release partirà il 27 maggio 2025. In entrambi i casi, la distribuzione completa richiederà fino a 15 giorni.

Un impegno per l'inclusività tecnologica

Con questa espansione, Google dimostra il proprio impegno nel rendere la tecnologia più inclusiva e utile a livello globale. L'integrazione di Gemini con un supporto linguistico così ampio sottolinea l'importanza di abbattere le barriere linguistiche per migliorare la produttività quotidiana.