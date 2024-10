Google Docs semplifica l'organizzazione delle informazioni

Le schede vengono aggiunte a Google Docs (Documenti) per semplificare l'organizzazione e la ricerca di informazioni in documenti più lunghi. La funzionalità è stata annunciata originariamente ad aprile e ora viene gradualmente distribuita a tutti gli utenti di Google Workspace e agli account Google personali. Tuttavia, è bene ricordare che potrebbero anche volerci alcune settimane prima che venga visualizzata. Come riportato sul sito ufficiale di Big G: "Ora puoi utilizzare le schede per creare bozze e creare contenuti in modo da trovare rapidamente ciò che stai cercando e rimanere concentrato. Inoltre, i lettori possono navigare nel tuo documento con facilità e concentrarsi sulle sezioni che più contano per loro".

È possibile accedere alle schede nell'editor web desktop Gdocs selezionando il simbolo del punto elenco situato nell'angolo in alto a sinistra della schermata del documento. Il simbolo, precedentemente etichettato come "mostra struttura documento" quando ci si passa sopra con il mouse, ora visualizzerà "Mostra schede e strutture" e darà agli utenti la possibilità di aggiungere e gestire più schede, incluse le sotto-schede per creare categorie personalizzabili. Ad esempio, Google suggerisce agli utenti di creare una scheda "budget" che includa sotto-schede per spese specifiche come cibo e viaggi.

Google Docs: come aggiungere una sotto-scheda

La funzionalità supporta l'aggiunta di un massimo di tre livelli di sotto-schede nidificate. Queste possono essere create selezionando "Aggiungi sotto-scheda" dal menu delle opzioni delle schede. In alternativa è possibile trascinare una scheda in un'altra per convertirla automaticamente in una sotto-scheda. Gli utenti possono assegnare a ogni scheda e sotto-scheda un'etichetta e un'emoji per identificarle rapidamente. Il menu di navigazione delle schede si aprirà di default sui documenti contenenti due o più schede. A questo punto gli utenti possono condividere link a schede specifiche cliccando sul menu a tre punti accanto a ogni scheda. Le capacità di modifica delle schede, come rinominarle, duplicarle o eliminarle, sono disponibili solo per gli utenti che hanno accesso come editor al documento. In alternativa, le schede possono essere visualizzate e navigate in modalità suggerimento, ma non modificate."