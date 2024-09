Google Contacts: nuovo design per la creazione dei contatti

Google ha recentemente rivisto l'interfaccia della funzione "Crea contatto" nell'app Contatti, rendendola più intuitiva e facile da usare. L'obiettivo principale di questo aggiornamento è semplificare l'inserimento delle informazioni essenziali, offrendo un accesso rapido ai campi più utilizzati come nome, cognome, numero di telefono ed email.

Nel nuovo design, i campi per il Nome, Cognome e Azienda sono rimasti invariati rispetto alla versione precedente. Tuttavia, altri campi fondamentali come il numero di telefono, l'indirizzo email, la data importante e l'opzione per aggiungere un'etichetta sono stati riorganizzati e ora appaiono sotto forma di pulsanti. In particolare, il campo del numero di telefono è attivato automaticamente, ma gli utenti possono rimuoverlo in modo semplice tramite un pulsante rosso posto a destra del campo.

Sotto questi pulsanti, c’è una nuova area dedicata alle note, dove è possibile aggiungere commenti o informazioni aggiuntive relative al contatto. Inoltre, è stato introdotto un pulsante "Aggiungi campi" che permette di selezionare e inserire ulteriori dettagli opzionali. Questi campi includono, tra gli altri, il nome medio, la pronuncia fonetica, il prefisso, il suffisso, il soprannome, il titolo di lavoro, il dipartimento, le persone correlate, il sito web e altri campi personalizzabili.

Differenze rispetto al precedente design

Una delle principali differenze rispetto al design precedente riguarda il funzionamento della sezione "Aggiungi campi". In passato, selezionando l'opzione, venivano visualizzati automaticamente tutti i campi facoltativi, creando una pagina sovraccarica di informazioni non sempre necessarie.

Con il nuovo approccio, invece, viene aggiunto soltanto il campo specifico scelto dall’utente, permettendo di mantenere l'interfaccia più pulita e ordinata, senza dover scorrere un lungo elenco di opzioni non rilevanti per ogni contatto.

Questo aggiornamento della pagina "Crea contatto" viene distribuito tramite un aggiornamento lato server, associato alla versione 4.39 di Google Contatti. Se l’interfaccia aggiornata non è ancora visibile dopo l'aggiornamento dell'app, è possibile tentare di risolvere il problema arrestando forzatamente e riavviando l’applicazione.