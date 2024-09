Google Calendar: nuove immagini decorative per gli eventi

Google sta sviluppando una serie di nuove funzionalità per la sua applicazione Calendar, con l'obiettivo di rendere l’esperienza degli utenti più interattiva e visivamente piacevole. Tra le novità in arrivo, spicca l'introduzione di immagini decorative che si assoceranno automaticamente agli eventi, basandosi sulle parole chiave contenute nella descrizione degli stessi. Questa innovazione aggiungerà un tocco artistico e personalizzato al calendario, che potrà variare in base al tipo di attività o appuntamento programmato.

Ad esempio, se si registra un evento per celebrare un compleanno, Google Calendar inserirà automaticamente un'immagine rappresentativa di una torta. Allo stesso modo, altre parole chiave come “caffè” o “cinema” attiveranno immagini specifiche legate a tali temi, arricchendo visivamente l’esperienza di pianificazione. Oltre a questo, il calendario si arricchirà di immagini legate al periodo dell'anno, che rispecchieranno le festività e le stagioni, aggiungendo una nota di freschezza a ogni mese.

Le nuove immagini artistiche non solo si collegheranno a eventi specifici, ma varieranno anche a seconda del mese, offrendo una rappresentazione visiva più ampia del tempo e delle ricorrenze annuali. Sebbene queste decorazioni non modifichino le funzionalità pratiche dell'applicazione, migliorano l'aspetto estetico, rendendo la consultazione degli eventi più piacevole e coinvolgente.

Per ora queste novità sono disponibili solo su Android per un gruppo limitato di utenti

Un utente su GitHub ha recentemente pubblicato un elenco di tutte le parole chiave in grado di attivare queste immagini decorative, offrendo agli utenti la possibilità di sperimentare la nuova funzione in anteprima.

La novità, attualmente disponibile solo per un gruppo limitato di utenti Android, dovrebbe presto essere estesa anche agli utenti iOS e Android su larga scala. Se non hai ancora accesso a queste nuove immagini decorative nel tuo Google Calendar, potresti dover attendere il prossimo aggiornamento dell’applicazione.

Infine, tra le altre novità in sviluppo, Google Calendar sta lavorando anche sulla possibilità di aggiungere manualmente i compleanni degli utenti su Android, ampliando ulteriormente le opzioni di personalizzazione.