Google amplia Gemini Nano con ML Kit GenAI APIs su Android

L'impatto dell’intelligenza artificiale sui dispositivi Android si fa sempre più concreto grazie all’introduzione di Gemini Nano, il modello di AI on-device di Google, ora accessibile a un numero crescente di sviluppatori.

La novità principale riguarda l’espansione delle ML Kit GenAI APIs, strumenti avanzati che consentiranno di implementare funzionalità di AI direttamente sui dispositivi mobili, eliminando la necessità di un’elaborazione basata su cloud. Questo cambiamento rappresenta un passo avanti significativo rispetto al precedente SDK AI Edge, che soffriva di limitazioni sia in termini di compatibilità hardware che di capacità funzionali.

Funzionalità avanzate delle nuove API

Le ML Kit GenAI APIs offrono una gamma di funzionalità avanzate che promettono di rivoluzionare l’esperienza utente:

creazione di riassunti sotto forma di elenchi puntati per testi e conversazioni in lingue come inglese, giapponese e coreano .

. Miglioramento della grammatica e correzione ortografica in diverse lingue, tra cui italiano, inglese e spagnolo.

in diverse lingue, tra cui italiano, inglese e spagnolo. Adattamento stilistico dei contenuti, ad esempio trasformando un testo da informale a professionale, con supporto per sette lingue.

dei contenuti, ad esempio trasformando un testo da informale a professionale, con supporto per sette lingue. Generazione di descrizioni testuali per immagini, attualmente disponibile solo in inglese.

Queste capacità rappresentano un notevole progresso rispetto alle precedenti soluzioni di IA mobile, offrendo agli sviluppatori strumenti potenti per migliorare l’interazione utente.

Compatibilità estesa per democratizzare l’intelligenza artificiale

Un aspetto cruciale dell’aggiornamento è l’ampliamento della compatibilità hardware. Mentre l’SDK AI Edge era limitato alla serie Pixel 9, le nuove API saranno utilizzabili su un’ampia gamma di dispositivi Android, inclusi modelli di marchi come HONOR, Motorola, OnePlus, Samsung e Xiaomi. Questo rende l’intelligenza artificiale on-device accessibile a un pubblico molto più vasto, democratizzando l’uso di tecnologie avanzate.

Le ML Kit GenAI APIs verranno inizialmente rilasciate in versione beta, un chiaro segnale che Google intende spingere per una rapida adozione da parte degli sviluppatori. Questo potrebbe aprire la strada a un utilizzo delle API in applicazioni ufficiali distribuite sugli store, portando le funzionalità di IA direttamente nelle mani degli utenti finali.

Documentazione e supporto per gli sviluppatori

Per facilitare l’adozione, Google ha già reso disponibile la documentazione completa delle ML Kit GenAI APIs sul sito dedicato agli sviluppatori Android. Questa mossa non solo consolida la posizione dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale, ma offre anche agli sviluppatori gli strumenti necessari per creare applicazioni innovative che rispettano la privacy degli utenti.