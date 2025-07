Google prepara un’AI accessibile: scoperta la nuova modalità Lite nei codici beta

L'accesso all'intelligenza artificiale di ultima generazione sta per diventare ancora più semplice e alla portata di tutti, grazie a una nuova proposta di Google che potrebbe colmare il divario tra i servizi gratuiti e quelli premium.

L’azienda di Mountain View sta infatti lavorando a una soluzione intermedia che, secondo le ultime indiscrezioni emerse dall’analisi dei codici delle versioni beta delle sue applicazioni, potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con le tecnologie AI.

Google AI Lite

Nel dettaglio, la nuova opzione, individuata come Google AI Lite nei file delle versioni di test di Google e Google One, si propone come risposta alle esigenze di chi desidera una maggiore flessibilità rispetto all’offerta gratuita, ma senza dover affrontare le spese di un abbonamento premium.

Un posizionamento strategico che punta a democratizzare l’accesso all’AI generativa, rendendo più accessibili strumenti avanzati a un pubblico sempre più ampio e variegato.

Analisi del codice

L’analisi del codice, condotta attraverso tecniche di APK teardown, ha rivelato numerosi riferimenti a questa nuova modalità. All’interno delle stringhe analizzate, compaiono termini come “Lite Mode” e “AIL”, chiari indicatori di una versione pensata per offrire un’esperienza più ricca rispetto al piano gratuito, ma comunque economicamente vantaggiosa.

In particolare, il servizio sarebbe presentato agli utenti che raggiungono i limiti del piano base, offrendo loro un’alternativa che include funzionalità aggiuntive come la generazione video, la creazione di immagini e l’accesso a strumenti avanzati come la Deep Research.

Strategia simile a Google One Lite

La strategia adottata da Google per questa nuova offerta sembra ispirarsi al modello già testato con Google One Lite, una soluzione attualmente disponibile in alcune regioni al prezzo simbolico di circa 0,70 dollari al mese, che consente di raddoppiare lo spazio di archiviazione cloud a fronte di una spesa minima.

Seguendo questo esempio, Google AI Lite potrebbe attrarre una platea molto più ampia di utenti, soprattutto tra coloro che desiderano sperimentare le funzionalità avanzate dell’intelligenza artificiale senza impegnarsi economicamente in modo significativo.

Nonostante le numerose evidenze raccolte tramite l’APK teardown, è importante sottolineare che Google non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito a questa nuova proposta. Se le anticipazioni saranno confermate, la mossa di Google potrebbe accelerare in modo significativo la diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa in ambiti sempre più eterogenei.