Google AI: Gemini diventa un agente personale, chiamate automatiche per conto degli utenti e ricerche avanzate con Gemini

Gli abbonati ai piani premium di Google AI Pro e AI Ultra, negli Stati Uniti, possono ora sperimentare le potenzialità di Gemini 2.5 Pro e della nuovissima funzione Deep Search, insieme a un’inedita capacità di effettuare chiamate automatiche alle attività commerciali. Queste innovazioni segnano l’inizio di una nuova era per il motore di ricerca più utilizzato al mondo, offrendo risposte più dettagliate, azioni concrete e una maggiore personalizzazione dell’esperienza utente.

Novità per Gemini 2.5 Pro

Google ha recentemente annunciato una serie di aggiornamenti che ridefiniscono il concetto stesso di ricerca online. Al centro di questa trasformazione troviamo Gemini 2.5 Pro, il modello di intelligenza artificiale più avanzato mai realizzato dall’azienda.

Progettato per affrontare questioni complesse, Gemini 2.5 Pro si distingue per la sua capacità di ragionamento approfondito e per le sue competenze di programmazione, elementi che consentono di fornire risposte estremamente articolate e di elevata qualità. Gli utenti che accedono a questo strumento possono ricevere non solo informazioni puntuali, ma anche link di approfondimento che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di ricerca.

Analisi approfondite

Parallelamente, debutta sul mercato Deep Search, una funzione innovativa che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per condurre analisi approfondite. Deep Search opera eseguendo centinaia di query in background, raccogliendo e collegando informazioni provenienti da fonti diverse. Il risultato è la generazione di report dettagliati e affidabili, corredati da fonti verificate, in pochi minuti.

L'AI compie delle azioni per conto dell'utente

Un aspetto particolarmente interessante introdotto da Google riguarda la capacità “agentic” dell’intelligenza artificiale, ovvero la possibilità di compiere azioni concrete per conto dell’utente. Grazie all’integrazione tra Gemini e la tecnologia Duplex, l’AI è ora in grado di effettuare chiamate automatiche a diverse attività commerciali, raccogliendo informazioni su prezzi e disponibilità.

Una volta raccolti i dati, il sistema restituisce un confronto organizzato tra le varie opzioni disponibili, facilitando così la scelta finale. Durante ogni chiamata, l’intelligenza artificiale si identifica chiaramente come entità di Google, agendo sempre nel rispetto della trasparenza e della privacy dell’utente.

Questa funzionalità di chiamata automatica, attualmente in fase di rilascio generale negli Stati Uniti, offre limiti di utilizzo più ampi agli abbonati ai piani premium. Tuttavia, i titolari delle attività commerciali mantengono il controllo, potendo disattivare le chiamate AI direttamente dalle impostazioni del proprio profilo aziendale. Si tratta di un equilibrio fondamentale tra innovazione tecnologica e rispetto delle preferenze degli operatori economici.